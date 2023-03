Redmi Note 10s aggiornamento MIUI 14 con Android 13 in arrivo

Xiaomi rilascia la versione beta stabile finale di Android 13 con MIUI 14 per il Redmi Note 10S: ecco i dettagli da conoscere.

Ottime notizie per tutti i possessori italiani e non di un Redmi Note 10S: android 13 è ormai molto vicino al suoi rilascio.

Redmi Note 10S inizia a ricevere l’aggiornamento Android 13 con MIUI 14 stabile: i dettagli

L’azienda cinese ha infatti iniziato a rilasciare tramite aggiornamento OTA (over the air) il nuovo firmware seriale V14.0.2.0.TKLMIXM per la versione Globale dello smartphone.

Questo nuovo firmware dal peso di circa 3.3GB contiene al suo interno l’aggiornamento alla MIUI 14 basata su Android 13.

Considerato che l’aggiornamento in questione è disponibile solo per gli utenti MI Pilot, gli utenti comuni dovranno aspettare almeno un paio di settimane prima che Xiaomi rilasci l’aggiornamento.

Ovviamente bisognerà vedere se i MI Pilot non troveranno bugs o problemi che potrebbero allungare i tempi di rilascio per tutti gli utenti.

Se quindi possedete un Redmi Note 10S vi consigliamo di iniziare a controllare il centro aggiornamenti dello smartphone dalla seconda metà di questo mese in poi.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, considerato che c’è anche un cambio di software vi consigliamo di:

effettuare un backup completo dei dati (almeno quelli più i importanti) salvati sul telefono liberare spazio nella memoria interna se necessario (liberi al meno 6-7GB) iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pario o superiore al 50%.

Vi ricordo infine che questo sarà l’ultimo aggiornamento del sistema operativo per i Redmi Note 10S, visto che ormai sono passati quasi 2 anni dal suo lancio sul mercato ed è uscito con Android 11.

Sulla carta però lo smartphone dovrebbe continuare a ricevere patch di sicurezza per almeno un altro anno.

Fonte: Via

