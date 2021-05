Redmi Note 10s e 10 5G, Mi 11 Ultra e MI 11i presentati domani per l’Italia? L’evento Xiaomi

Domani 4 maggio 2021 Xiaomi presiederà un evento online nel quale presenterà nuovi smartphone: indiziati numero uno i Redmi Note 10S, Note 10 5G e gli Xiaomi MI 11 Ultra e Mi 11i.

Chi segue il marchio Xiaomi sa benissimo che l’azienda cinese negli ultimi anni sta incrementando notevolmente il suo portafoglio prodotti, per coprire in maniera capillare il mercato degli smartphone.

Anniversario dei tre anni di Xiaomi Italia nuovi smartphone in arrivo: Redmi Note 10S, 10 5G, Xiaomi MI 11 Ultra e Mi 11i i principali indiziati

Domani 4 maggio 2021 alle ore 13.00 saranno presentati nuovi dispositivi mobili per festeggiare il terzo Anniversario di Xiaomi In Italia.

L’evento si può seguire su varie piattaforme: pagina ufficiale Xiaomi su Facebook, Youtube, Twitter e Twitch.

Noi vi alleghiamo sotto quella di Youtube:

L’evento annuncia nuovi smartphone e nuovi dispostivi Smart life: ecco i dettagli su i presunti prezzi

Xiaomi non ne ha indicato nessuno ma abbiamo un idea abbastanza chiaro su quali dispositivi mobili saranno presentati.

Tra i top di gamma ci sarà molto probabilmente la presentazione dello Xiaomi MI 11 Ultra, dato che quest’ultimo dal 5 maggio 2021 sarà in esclusiva con l’operator TIM per un certo periodo di tempo.

Il Mi 11 Ultra dovrebbe costare nella sua variante 12GB di ram e 256GB di rom 1399 euro.

Altro telefono che dovrebbe debuttare in Italia è lo Xiaomi MI11i 5G, ma di quest’ultimo al momento non abbiamo informazioni sul prezzo di vendita.

Ci sono poi altri due smartphone che potrebbero interessare le “masse” considerato il loro prezzo di vendita aggressivo.

Il primo è il Redmi Note 10S NFC, queste le sue caratteristiche principali, che dovrebbe debuttare con un prezzo di listino a partire da 249 euro.

Infine ci sarebbe un altro smartphone 5G, il Redmi Note 10 5G (le sue principali caratteristiche) che invece dovrebbe avere un prezzo di listino a partire da 229 euro.

Molto probabilmente Xiaomi al day one o nei primi giorni di commercializzazioni effettuerà sconti o inserirà nel pacchetto di vendita accessori/oggetti in regalo per incentivare le vendite.