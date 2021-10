Redmi Note 11, 11 Pro e Pro Plus annunciati in Cina: caratteristiche e prezzo

Xiaomi ha annunciato per il mercato cinese tre nuovi smartphone facenti parte della serie Redmi Note 11: queste le caratteristiche e il prezzo di vendita.

Ufficializzati oggi, al momento solo per il mercato cinese, i nuovi Redmi Note 11, 11 Pro e 11 Pro Plus che sulla carta dovrebbero arrivare anche in Europa, magari con nomi commerciali diversi, ad inizio 2022.

Sono tutti dispositivi con connettività mobile 5G e si differenziano tra di loro per alcune caratteristiche hardware.

Gamma Redmi Note 11 per la Cina: prezzi e caratteristiche principali

Redmi Note 11 Pro e Pro Plus: i dettagli

Le versioni 11 Pro e 11 Pro Plus sono i dispositivi più potenti e con le migliori caratteristiche hardware, e si differenziano tra di loro per due distinte caratteristiche.

La prima è che il modello Pro ha una batteria da 5160 mAh, mentre la versione Pro Plus ha una batteria più piccola da 4500 mAh.

Il Redmi Note 11 Pro Plus però supporta la ricarica rapida via cavo fino a 120W, mentre la versione Pro si “ferma” a 67W.

Sulla carta la versione Pro Plus può ricaricare l’intera batteria da zero a cento in appena 15 minuti.

Sono invece in comune tra i due dispositivi le seguenti caratteristiche principali:

Display Amoled da 6.67 pollici di diagonale, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Supporto HDR10+;

Frequenza di campionamento del tocco di 360Hz;

Forellino in alto al centro nel display dalle dimensioni di soli 2,96 mm per la fotocamera selfie;

Chipset 5G Dimensity 920 (Octa-Core con processo produttivo a 6nm) e sistema di dissipazione a liquido.

6-8GB di ram;

128-256GB di memoria interna (attenzione non c’è lo slot per microSD);

Fotocamera principale da 108MP (Sensore Samsung ISOCELL HM2);

Fotocamera ultra grandangolare da 8Mp con angolo di visuale di 120 gradi;

Camera Telemacro da 2MP;

Fotocamera selfie da 16MP;

Connettività: 5G NR, chipset NFC, 3.5mm audio jack, Wi-Fi 6 Dual band, Bluetooth 5.2, Porta ad infrarossi, porta USB Type C, GPS etc;

Scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale;

Altoparlanti stereo (ottimizzati da JBL);

Sistema operativo Android 11 con interfaccia personalizzata MIUI 12.5;

Peso di 204-207 grammi con bordi in plastica e vetro sulla scocca posteriore;

Certificazione IP53.

Redmi Note 11: quello da sapere

Invece la versione Note 11 base è quella che presenta caratteristiche hardware “depotenziate” rispetto ai modelli Pro e Pro Plus.

Troviamo:

Display LCD IPS da 6.6 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 90Hz e risoluzione FHD+

Frequenza di campionamento del tocco di 240Hz;

Forellino in alto al centro nel display dalle dimensioni di soli 2,96 mm per la fotocamera selfie;

Chipset 5G Dimensity 810 (Octa-Core con processo produttivo a 6nm);

4-6GB di ram;

128GB di memoria interna (non espandibile);

Fotocamera principale da 50MP;

Fotocamera ultra grandangolare da 8MP;

Fotocamera selfie da 16MP;

Connettività: 5G NR, chipset NFC, 3.5mm audio jack, Wi-Fi AC Dual band, Bluetooth 5.2, Porta ad infrarossi, porta USB Type C, GPS etc;

Altoparlanti stereo;

Scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale;

Batteria interna a 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 33W;

Sistema operativo Android 11 con interfaccia personalizzata MIUI 12.5;

Peso di 195 grammi con scocca in plastica.

Gamma Redmi Note 11: i prezzi di vendita in Cina

Per quanto riguarda i prezzi di vendita, il Redmi Note 11 Pro Plus parte da 1899 Yuan (254 euro) per la versione 6-128GB fino a 2299 Yuan (307 euro) per al versione 8-256GB.

La versione 11 Pro parte da 1599 Yuan (214 euro) per la base 6-128GB e arriva a 2099 Yuan (281 euro) per la versione 8-256GB.

Infine il Redmi Note 11 base da 4-128GB è prezzato 1199 Yuan (160 euro) e raggiunge i 1299 Yuan (173 euro) per la variante 6-128GB nei colori Gradient, Black e Mint Blue.