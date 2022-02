Redmi Note 11 prezzo da 179 euro con rasoio Xiaomi Mijia MSW501 in regalo

Disponibili alla vendita i nuovi smartphone Redmi Note 11 in offerta con sconto coupon sul prezzo ufficiale e rasoio Xiaomi Mijia MSW501 in regalo.

Tornano in offerta i nuovi Redmi Note 11, colore azzurro e grigio, con in regalo un interessante e pratico rasoio made by Xiaomi.

Non conoscete ancora questi smartphone? Ecco le loro caratteristiche principali.

Redmi Note 11 Globale altra offerta con sconto coupon e in regalo un rasoio Xiaomi: i dettagli

Se vi siete persi le prime offerte, vi segnaliamo questa promozione con il Redmi Note 11 Globale da 179 euro sul sito Gshopper:

Versione 4-64GB prezzo 179 euro VAT e spedizione inclusa

Versione 4-128GB prezzo 249 euro VAT e spedizione inclusa

Versione 6-128GB prezzo 269 euro VAT e spedizione inclusa

Per ottenere questi prezzi dovete utilizzare il codice coupon AEC7900C6273 e seguire questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Gshopper, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop:

Tutti e tre gli smartphone hanno in regalo il rasoio da uomo Xiaomi Mijia MSW501 con 5 testine taglienti funzionanti a 15.000 giri/min, ricarica rapida con porta tipo-C, impermeabile e omnidirezionale.

Questo rasoio ha un valore commerciale di 49 euro .

Dettagli spedizione, garanzia e cosa vuol dire globale?

Questi Redmi Note 11 hanno garanzia ufficiale di due anni Europa fornita dalla stessa Xiaomi e godono anche di 2 anni di garanzia presso il rivenditore Gshopper.

La spedizione dello smartphone venduto da magazzino Repubblica Ceca avviene tramite corriere con consegna prevista in 2-5 giorni lavorativi (comprensiva della preparazione del pacco).

Lo smartphone è versione Globale, ovvero ha rom con supporto agli aggiornamenti OTA ufficiali, ha le applicazioni e i servizi Google, supporta il multilingua (italiano compreso), ha la banda 20 LTE 4G, il 5G compatibile con le bande Italia, il caricabatteria in confezione ha presa EU.