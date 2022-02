Redmi Note 11 e 11S disponibile in Italia: le offerte sul prezzo per le prime 48H dal lancio

Disponibili alla vendita in Italia i nuovi smartphone Redmi Note 11 e 11S: ecco le offerte con sconto sul prezzo ufficiali valide solo per le prossime 48h!

A partire da oggi 18 febbraio 2022 alle ore 13.00 inizierà la commercializzazione ufficiale dei nuovi smartphone 4G di fascia media-bassa Redmi Note 11 e Note 11S.

Non conoscete ancora questi due smartphone? Ecco le loro caratteristiche principali.

Redmi Note 11 e Note 11S come pagarli di meno nelle prime 48H di offerta lancio: le promozioni

Promo Xiaomi Italia

Se volete acquistare entrambi i nuovi smartphone c’è la promo lancio direttamente sul sito ufficiale Xiaomi Italia dal 18 febbraio ore 13.00 fino al 20 febbraio ore 13.00.

In questo caso il riassunto della promo prevede:

Redmi Note 11 NFC 4-64GB a 179,90 euro IVA e spedizione inclusa (invece di 229 euro)

a IVA e spedizione inclusa (invece di 229 euro) Redmi Note 11S NFC disponibile un Coupon da 30 euro da riscattare per sconto da applicare al carrello: Versione 6-64GB prezzo 249,90 euro IVA e spedizione inclusa (vs 279,90 euro), Versione 6-128GB : 269,90 euro (vs 299,90 euro) IVA e spedizione inclusa

disponibile un da riscattare per sconto da applicare al carrello: prezzo IVA e spedizione inclusa (vs 279,90 euro), : (vs 299,90 euro) IVA e spedizione inclusa PROTEZIONE ASSICURAZIONE DELLO SCHERMO REDMI NOTE 11 e 11S gratuita per 6 mesi

Tutti gli smartphone acquistati dal sito ufficiale Xiaomi Italia godono ovviamente di 2 anni di garanzia, 14 giorni di diritto di recesso e spedizioni in 3-5 giorni lavorativi.

Attenzione: i Redmi Note 11S NFC verranno spediti solo a partire dal 28 febbraio 2022.

Promo Goboo rivenditore autorizzato da Spagna

Altra promozione valida per le prossime 48h fino al 20 febbraio ore 13.00 la trovate sul sito Gooboo rivenditore autorizzato Xiaomi.

In questo caso la promozione prevede:

Redmi Note 11 NFC 4-64GB prezzo 179 euro VAT e spedizione inclusa (vs 229 euro)

prezzo VAT e spedizione inclusa (vs 229 euro) Redmi Note 11 NFC 4-128GB a 249 euro + Mi Smart Band 6 in regalo

a + versione 6-64GB Redmi Note 11s NFC a 249 euro (VS 279 euro), versione 6-128GB a 279 euro (VS 299 euro)

Attenzione i Redmi Note 11S su Gooboo hanno spedizione dal 18 febbraio 2022 a differenza di quelli su Xiaomi Italia con spedizione solo dal 28 febbraio 2022.

Goboo è un rivenditore autorizzato Xiaomi che offre 2 anni di garanzia Xiaomi Europa 2 anni, 14 giorni per il rimborso, spedizione con Corriere da Spagna inclusa nel prezzo con consegna in 3-5 giorni lavorativi

Promo Ebay rivenditore autorizzato da Europa

L’ultima promo che vi segnaliamo, valida fino 20 febbraio ore 13.00 è quella di un rivenditore autorizzato Xiaomi su Ebay (già disponibili all’acquisto).

Redmi Note 11 NFC 4G in anteprima con sconto iniziale premiere (20-50 euro) da Europa valida per 48h:

Versione 4-64GB: prezzo 179 euro (vs 229 euro) VAT e spedizione inclusa (solo grigio) https://ebay.us/18X5eo

Versione 4-128GB: prezzo 229 euro (vs 249 euro) VAT e spedizione inclusa (grigio + blu) https://ebay.us/N2Syji

Versione 6-128GB: prezzo 259 euro (vs 279 euro) VAT e spedizione inclusa (solo grigio) https://ebay.us/zRyq6G

Spedizione da Svizzera (Consegna in 5-7 giorni lavorativi, dogana già inclusa)

Garanzia Xiaomi Europa 2 anni (Rivenditore autorizzato)

30 giorni per il rimborso | L’acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o seguire il canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità (di cui alcune esclusive non visibili sul sito web).