Redmi Note 11: la versione Pro Plus avrà la ricarica rapida a 120W!

Il prossimo Redmi Note 11 Pro Plus che sarà annunciato il 28 ottobre 2021 utilizzerà la tecnologia di ricarica rapida a 120W: ecco le conferme ufficiali di Xiaomi.

La prossima generazione di Redmi Note 11 sarà annunciata tra poco giorni in Cina, e molto probabilmente saranno presentati 3 nuovi modelli.

Il primo, la versione base, sarà il Note 11, poi è prevista la versione intermedia Pro e infine la versione Pro Plus con le migliori caratteristiche.

Redmi Note 11 Pro Plus: avrà la ricarica rapida a ben 120W!

Sembra che la versione Pro Plus sarà l’unica della gamma ad implementare la tecnologia di ricarica rapida via cavo a 120W.

La notizia è stata confermata dall’azienda cinese attraverso nuove immagini pubblicitarie diffuse tramite il sito di microblogging Weibo.

Il Note 11 Pro Plus monterà una batteria con tecnologia a doppia cella, tecnologia che permette l’utilizzo di ricariche rapide sempre più veloci preservando nel medio periodo la batteria.

Non è chiaro se il caricabatterie rapido da 120 W sarà incluso nella confezione o venduto separatamente come optional.

Xiaomi ha comunque affermato che la batteria del telefono ha superato la certificazione di sicurezza TUV Rheinland.

Da altre immagini pubblicitarie si evince che il Note 11 Pro Plus avrà sempre il classico jack da 3.5mm per le cuffie, il Bluetooth 5.2, il supporto al Wifi 6, il chipet NFC.

Si prevede poi l’utilizzo di display Amoled a 120Hz per le versioni Pro e Pro Plus, e chipset con tecnologia 5G di Mediatek.

Dato che il 28 ottobre 2021 saranno annunciati i nuovi dispositivi solo per il mercato Cinese, non sappiamo se queste caratteristiche saranno presenti pure sui modelli destinati al mercato Europeo.

Per la commercializzazione e i dettagli più approfonditi per il mercato italiano sicuramente bisognerà aspettare un paio di settimane in più per conoscere le informazioni complete.

Fonte: Via