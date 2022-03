Redmi Note 11 Pro+ 5G ufficiale in Europa: prezzo prevendita (Coupon + regalo) e caratteristiche

Ufficializzato il nuovo Redmi Note 11 Pro+ 5G in Italia/Europa: prezzo prevendita promozionale con coupon e regalo e caratteristiche hardware principali.

Oggi Xiaomi ha aggiornato per il mercato europeo/italiano il proprio portafoglio prodotti inserendo il nuovo Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Si tratta dello smartphone con caratteristiche hardware più importanti della gamma Redmi Note 11 per il 2022.

Redmi Note 11 Pro+ 5G: promo prevendita e caratteristiche ufficiali

Promo con coupon e regalo: i dettagli su dove acquistarlo

Se conoscete già i dettagli tecnici del Note 11 Pro+ 5G di Redmi, passiamo subito alla promozione che vi farà risparmiare almeno 70-80 euro sul prezzo di listino di lancio e vi regalerà un interessante indossabile.

Ufficialmente il nuovo smartphone inizierà la vendita dal 6 aprile 2022 ad un prezzo di listino pari a 449,90 euro (6-128GB), quella da 8/128GB a 479,90 euro, e la versione da 8/256GB a 499,90 euro. (in promo ufficiale per 48H dal 6 aprile a 379, 399 e 449 euro)

Ebbene il Redmi Note 11 Pro+ 5G può essere acquistato sul sito Goboo (rivenditore ufficiale Xiaomi):

Versione 6-128GB : Prezzo 314 euro VAT e spedizione inclusa (VS 379 euro Listino già scontato)

: Prezzo VAT e spedizione inclusa (VS 379 euro Listino già scontato) Versione 8-256GB: Prezzo 365 euro VAT e spedizione inclusa (VS 449 euro listino già scontato)

Per ottenere questi prezzi dovete utilizzare:

Coupon giallo venditore da 20 euro (Automatico in carrello) Il codice coupon con sconto di 10 euro automatico in carrello ricattabile da questo LINK (valido fino ad esaurimento) Applicare il codice coupon Goboo995 (5 euro) ed infine effettuare l’acquisto seguendo questo LINK. Dovete prima effettuare un pagamento anticipato (prevendita) di 20 euro, e completare l’acquisto dal 6 aprile 2022.

I codici coupon saranno visualizzabili nella pagina checkout del sito Goboo, come da esempio per PC Desktop:

Oltre allo smartphone, effettuando la prevendita entro il 6 aprile 2022, riceverete in omaggio una Xiaomi Mi band 6 che ha un valore commerciale medio di 39 euro.

Dettagli spedizione, garanzia e cosa vuol dire globale?

Questi Redmi Note 11 Pro+ 5G hanno garanzia ufficiale di due anni Europa fornita dalla stessa Xiaomi, oltre che 2 anni diretti dal rivenditore.

Inoltre ci sono 14 giorni per il rimborso.

La spedizione dello smartphone venduto da magazzino Spagna avviene tramite corriere con consegna prevista in 3-5 giorni lavorativi (comprensiva della preparazione del pacco)..

Lo smartphone è versione Globale, ovvero ha rom con supporto agli aggiornamenti OTA ufficiali, ha le applicazioni e i servizi Google, supporta il multilingua (italiano compreso), ha la banda 20 LTE 4G, il 5G compatibile con le bande Italia, il caricabatteria in confezione ha presa EU.

Redmi Note 11 Pro+ 5G: le principali caratteristiche hardware

Dimensioni e peso : 163,65 x 76,19 x 8,34 mm per 204 grammi

Display FHD+ AMOLED da 6,67 pollici

Frequenza di aggiornamento di 120 Hz

Frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz

Ampia gamma di colori DCI-P3

Luminosità massima di 1200 nits

: Display FHD+ AMOLED da 6,67 pollici Frequenza di aggiornamento di 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz Ampia gamma di colori DCI-P3 Luminosità massima di 1200 nits Chipset : MediaTek Dimensity 920 5G (Octa-Core con processo produttivo a 6nm)

6GB+128GB

8GB+128GB

8GB+256GB

Primaria: Samsung HM2 da 108 MP

Ultra-grandangolare: 8 MP

Telemacro: 2MP

: Primaria: Samsung HM2 da 108 MP Ultra-grandangolare: 8 MP Telemacro: 2MP Fotocamera anteriore : 16MP

Altoparlanti stereo simmetrici sintonizzati da JBL

Certificazione Hi-Res Audio

Certificazione HI-Res Audio Wireless

Certificazione Dolby Atmos

5G

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6

USB di tipo C

Jack cuffie da 3.5mm

Scanner per le impronte digitali laterale

Chipet NFC

Porta ad infrarossi e GPS

Unità da 4.500 mAh

Supporto per la ricarica rapida cablata da 120 W

Caricabatterie da 120 W incluso nella confezione

: Unità da 4.500 mAh Supporto per la ricarica rapida cablata da 120 W Caricabatterie da 120 W incluso nella confezione Software: MIUI 12.5