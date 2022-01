Redmi Note 11 Pro e Pro 5G ufficiali: prezzo e caratteristiche principali

Ufficializzati i nuovi Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G: ecco le loro caratteristiche hardware principali e il prezzo di vendita a livello globale.

Oggi 26 gennaio 2021 Xiaomi ha presieduto un evento mediatico online presentando di fatto tutti gli smartphone della gamma Redmi Note 11.

Di fatto sono stati presentati il Redmi Note 11, Note 11s, Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G: quest’articolo parla degli ultimi due.

Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G: principali caratteristiche e prezzo di vendita (Globale)

Redmi Note 11 Pro 5G

Display e design

Il Note 11 Pro 5G si presenta con un display Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz e frequenza di campionamento a 360Hz.

Il pannello ha un rapporto di forma 20:9, e supporta l’ampia gamma di colori DCI-P3, l’HDR10 e ha una luminosità tipica di 700 nits (1.200 nits di picco).

Come protezione ci si affida al Gorilla Glass 5.

E’ presente il classico forellino in alto al centro che contiene la fotocamera anteriore per selfie.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 164.2 x 76.1 x 8.1 mm per un peso complessivo di 202 grammi.

La scocca è classificata IP53, ovvero è resistente a polvere e schizzi d’acqua.

Processore e memoria

All’interno del Redmi Note 11 Pro 5G troviamo il nuovo chipset Snapdragon 695 5G, un Octa-Core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) con GPU Adreno 619 e processo produttivo a 6nm.

Al chipset vengono affiancati 6-8GB di memoria ram LPDDR4X e 64-128GB di memoria interna con tecnologia UFS 2.2.

Da ricordare che la memoria interna è espandibile grazie allo slot per MicroSD fino ad 1TB.

Multimedialità

Il modello 11 Pro 5G offre una tripla fotocamera posteriore:

Sensore principale ISOCELL HM2 da 108MP f/1.9, 26mm, 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF;

da 108MP f/1.9, 26mm, 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF; Ultra Grandangolare da 8 MP, f/2.2, 118˚angolo di visuale

Macro da 2MP f/2.4.

La fotocamera anteriore per selfie posizionata nel forellino in alto al centro del display, è un sensore da 16 MP, f/2.4.

Lo smartphone è in grado di registrare video in formato 4K a 30 fps, 1080p a 120 fps e 720p fino a 960 fps (slow motion).

L’audio è di buona qualità, data la presenza degli altoparlanti stereo simmetrici, e c’è pure il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività il Redmi Note 11 Pro 5G supporta nativamente la connettività 5G con slot dual sim ibrida.

Oltre a questo troviamo:

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac dual band

Bluetooth 5.1

GPS (e varianti)

Lo scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale

Chipset NFC

Porta ad infrarossi

Porta USB Type C.

Batteria e sistema operativo

Il Note 11 Pro 5G viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3+ a livello standard.

Di fatto la batteria supporta la ricarica rapida via cavo fino a 67W, e nella scatola di vendita sarà presente un caricabatteria da 67W.

Il produttore afferma che potete ricaricare il 51% della batteria in appena 15 minuti.

Come sistema operativo troviamo Android 12 con interfaccia personalizzata MIUI 12.

Redmi Note 11 Pro

Display e dimensioni

Display e dimensioni per la versione Pro non 5G sono identici al modello 5G.

Processore e memoria

Sulla versione non 5G viene utilizzato il chipset 4G Mediatek Helio G96, un Octa-Core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G57 MC2 e processo produttivo a 12nm

Al chipset vengono affiancati 6-8GB di memoria ram LPDDR4X e 64-128GB di memoria interna con tecnologia UFS 2.2.

Da ricordare che la memoria interna è espandibile grazie allo slot per MicroSD fino ad 1TB.

Multimedialità

Nella versione Pro non 5G la multimedialità non cambia, se non per un piccolo dettaglio.

Infatti nel comparto fotografico posteriore viene aggiunta un Sensore di prossimità da 2MP.

Per il resto le caratteristiche sono identiche

Connettività, batteria e sistema operativo

La versione Pro non 5G mantiene tutte le caratteristiche già viste per la versione con supporto al 5G

Disponibilità e prezzi Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G

I Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G saranno disponibili alla vendita solo a partire dal mese di febbraio 2022.

La versione Pro avrà un prezzo di listino Globale a partire da 299 dollari (6-64GB) e raggiunge i 349 dollari per la versione 8-128GB nei colori grigio grafite, bianco polare e blu stella.

Invece la versione Pro 5G ha un prezzo di listino globale a partire da 329 dollari (6-64GB) e raggiunge i 379 dollari per la versione 8-128GB nei colori grigio grafite, bianco polare e blu atlantico.

Ancora da conoscere disponibilità e prezzo in Italia.