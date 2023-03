Redmi Note 11 Pro Plus 5G aggiornamento MIUI 14 basato su Android 13 iniziato

Xiaomi ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 13 con MIUI 14 per i Redmi Note 11 Pro Plus 5G: ecco i dettagli da conoscere.

Se possedete un Redmi Note 11 Pro Plus 5G vi segnaliamo che in queste ultime ore Xiaomi ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware tramite la classica modalità OTA (over the air).

Redmi Note 11 Pro Plus 5G aggiornamento ad Android 13 con MIUI 14: i dettagli

Il firmware in questione ha seriale V14.0.4.0.TKTMIXM ed ha un peso di circa 4GB.

L’aggiornamento in questione apporta la nuova interfaccia MIUI 14 e aggiorna il sistema operativo da Android 12 ad Android 13.

Oltre a questo vengono aggiornate pure le patch di sicurezza, che adesso sono quelle relative al mese di gennaio 2023 (in questo campo Xiaomi è un po’ in ritardo..).

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, considerato che c’è anche un cambio di sistema operativo vi consigliamo di:

effettuare un backup completo dei dati (almeno quelli più i importanti) salvati sul telefono liberare spazio nella memoria interna se necessario (liberi almeno 6-7GB) iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pario o superiore al 50%.

In alcuni casi se dopo l’aggiornamento riscontrate rallentamenti o un consumo della batteria maggiorato del vostro Redmi Note 11 Pro Plus 5G, vi consigliamo di effettuare un reset di fabbrica (dopo aver salvato tutti i dati).

Aggiornamento MIUI 14 per Redmi Note 11 Pro Plus 5G: le novità

Queste sono le principali novità, elencate dal change-log ufficiale, che gli utenti potranno notare con l’aggiornamento:

MIUI 14 MIUI utilizza meno memoria ora e continua a essere veloce e reattivo per periodi molto più lunghi. L’attenzione ai dettagli ridefinisce la personalizzazione e la porta a un nuovo livello.

Sistema Patch di sicurezza Android aggiornata a gennaio 2023. Maggiore sicurezza del sistema.

Esperienza di base MIUI utilizza meno memoria ora e continua a essere veloce e reattivo per periodi molto più lunghi.

Personalizzazione L’attenzione ai dettagli ridefinisce la personalizzazione e la porta a un nuovo livello. Le super icone daranno alla tua schermata Home un nuovo aspetto. (Aggiorna la schermata Home e i temi all’ultima versione per poter utilizzare le Super Icone.) I nuovi formati di widget consentono più combinazioni, rendendo la tua esperienza ancora più comoda. Vuoi che una pianta o un animale domestico ti aspetti sempre nella schermata Home? MIUI ne ha molti da offrire ora!

Altre funzioni e migliorament i La ricerca in Impostazioni è ora più avanzata. Con la cronologia delle ricerche e le categorie nei risultati, ora tutto sembra molto più nitido.

i

Se avete già aggiornato il vostro Redmi Note 11 Pro Plus 5G alla MIUI 14 fateci sapere nei commenti come vi state trovando!

