Redmi Note 11 Versione speciale XFF 4-128GB: prezzo 159,90 euro (coupon) e Redmi Buds 3 Pro in omaggio

In offerta coupon per lo Xiaomi Fan Festival 2022 la versione speciale XFF del Redmi Note 11 4-128GB al prezzo di soli 159,90 euro e Redmi Buds 3 Pro in omaggio.

Se non lo sapete ve lo ricordiamo noi: al momento e fino al 15 aprile 2022 è in atto lo Xiaomi Fan Festival 2022.

Vi avevamo già segnalato alcune offerte Xiaomi, Redmi e Poco su Ebay valide con il nuovo coupon fino al 13 aprile 2022, ma oggi ce ne sta una molto interessate.

Redmi Note 11 Versione XFF 4-128GB scontato allo Xiaomi Fan Festival 2022 con Redmi Buds 3 Pro in omaggio

Non conoscete il Redmi Note 11? Queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Vi segnaliamo che la versione speciale XFF colore Blu del Redmi Note 11 4-128GB è acquistabile al prezzo di 159,90 euro (-90 euro) IVA e spedizione inclusa seguendo queste istruzioni:

Inserire il prodotto in carrello seguendo questo LINK ufficiale Xiaomi ottenere lo sconto spendi e riprendi di 20 euro in automatico in carrello Applicare il coupon XFF11 (-20 euro)

Nel carrello verranno inserite in omaggio pure le Redmi Buds 3 Pro che si trovano online intorno ai 45-50 euro.

Il codice coupon va applicato nella sezione Checkout del sito Xiaomi Italia, come da esempio per PC Desktop:

Attenzione: i coupon potrebbero essere a numero limitato, e l’offerta è valida a queste condizioni fino al 8 aprile 2022 ore 23.59!

Dettagli su garanzia, spedizione

Le Redmi Note 11 Versione XFF vengono spedite direttamente da Xiaomi Italia con corriere DHL: i tempi di consegna sono stimati in 3 giorni lavorativi.

Lo smartphone gode di 2 anni di garanzia ufficiale Xiaomi Italia, inoltre l’acquirente ha a disposizione come da legge 14 giorni per effettuare il reso e ottenere il rimborso.

Ovviamente la versione del telefono è quella Europa, con supporto al Google Play Store e ai servizi Google, la banda 20 LTE 4G, il supporto alla lingua italiana, gli aggiornamenti OTA e il carica batteria ha presa EU.