Redmi Note 12 Pro 4G e Note 12S ufficiali In Europa: e in Italia?

Xiaomi in sordina ha annunciato in Europa i “nuovi” Redmi Note 12 Pro 4G e il Redmi Note 12S: al momento non c’è ancora l’ufficialità in Italia.

Ci risiamo! Quando Xiaomi annuncia una nuova serie Redmi Note inonda il mercato con una serie di varianti, alcune forse anche ridonanti, per coprire fin troppo tutte le fascie medie del mercato.

Oggi per alcuni paesi Europei, al momento non c’è ancora l’Italia, l’azienda cinese ha presentato due smarpthone: il Redmi Note 12 Pro 4G e il Redmi Note 12S.

Redmi Note 12 Pro 4G e Note 12S: i dettagli che dovete conoscere

Redmi Note 12 Pro 4G: caratteristiche principali

La versione Note 12 Pro 4G si caratterizza per essere un dispositivo con caratteristiche hardware che ricordano in buona parte il Redmi Note 10 Pro.

Lo smartphone infatti utilizza lo stesso chipset Snapdragon 732G abbinato a 8GB di ram e 256GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Il Display è un unità Super Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2400 x 1080 pixel, e una frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Lato multimedialità troviamo la già collaudata fotocamera principale da 108MP, una camera Ultra Grandangolare da 8MP, un sensore Macro da 5MP e uno di profondità da 2MP.

La fotocamera dedicata ai selfie è da 16MP.

Con questo dispositivo si possono registrare video in formato 4K a 30 fps.

L’audio ha la certificazione Dolby Atmos (dovrebbe avere gli altoparlanti stereo), c’è il classico Jack da 3.5mm, il telefono è certificato anche IP53.

Lo smartphone lato connettività supporta lo slot Dual SIM, il 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, un sensore ad infrarossi e troviamo lo scanner per le impronte digitali.

Il tutto viene alimentato da una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida a 67W.

Come sistema operativo il telefono debutta con Android 12 (davvero?) e MIUI 13 (neanche MIUI 14).

Redmi Note 12S: le caratteristiche più importanti

Il Redmi Note 12S esce sul mercato con un display da 6.43 pollici di diagonale, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

La tecnologia del pannello dovrebbe essere un LCD IPS, dato che dalla presentazione non si parla di un eventuale display AMOLED.

Lato processore, viene montato il chipset MediaTek Helio G96 abbinato a 8GB di ram e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Come comparto fotografico troviamo anche qua un c’è un sensore principale da 108 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel (manca quello di profondità).

La fotocamera anteriore è da 16MP.

Presente il doppio altoparlante stereo e a livello di connettività troviamo le stesse caratteristiche del Note 12 Pro 4G e c’è anche la certificazione IP53.

La batteria rimane da 5000 mAh, ma in questo caso la ricarica rapida scende a 33W.

Fortunatamente per il modello Note 12S il sistema operativo parte da Android 13 con interfaccia personalizzata MIUI 14.

Redmi Note 12S e Redmi Note 12 Pro 4G: prezzo di vendita in Europa

Come già detto al momento questi due smartphone non sono stati ufficializzati per il mercato italiano da Xiaomi.

In Europa il Note 12S ha un prezzo di listino di 289 euro, mentre il Note 12 Pro 4G costa 329 euro.

