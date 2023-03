Redmi Note 12 Pro 5G 6-128GB già disponibile in Italia: prezzo scontato del 30%

Il nuovissimo Redmi Note 12 Pro 5G versione 6-128GB non ancora ufficializzato è già disponibile all’acquisto in Italia con un prezzo di vendita scontato del 30%: i dettagli

Saranno ufficializzati da Xiaomi per il mercato europeo in data 23 marzo 2023, ma i Redmi Note 12 sono già disponibili all’acquisto in Italia.

Redmi Note 12 Pro 5G 6-128GB già disponibile all’acquisto in Italia con prezzo scontato del 30%: i dettagli

Per la precisioni è possibile acquistare il Redmi Note 12 Pro 5G 6-128GB, colore nero, al prezzo di 295 euro IVA e spedizione inclusa direttamente da questo LINK https://ebay.us/4lYqXG

Si tratta di uno sconto del 34% rispetto al prezzo di listino, dato che questo smartphone dovrebbe debuttare al costo di 449,90 euro di listino.

Dettagli sul dispositivo, garanzia, spedizione

Lo smartphone in questione è NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

E’ spedito da magazzino Italia con consegna stimata in 3 giorni lavorativi.

La garanzia è quella italiana di 2 anni da parte del rivenditore italiano, e quindi di 2 anni da parte di Xiaomi Europa.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 30 giorni per la restituzione, e paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Redmi Note 12 Pro 5G: le principali caratteristiche hardware

Questo smartphone si presenta con:

Display 6,67” Flow AMOLED FHD+ 120Hz 1 miliardo di colori 900 nit Dolby Vision – HDR 10+, protezione Corning Gorilla Glass 5

Chipset MediaTek Dimensity 1080 Octa-core (2 x 2,6 GHz Cortex-A78 e 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G68 MC4

6GB di ram e 128GB di rom UFS 2.2 (non espandibile)

Fotocamera principale 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS

Fotocamera 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4″, 1.12µm

Fotocamera 2 MP, f/2.4, (macro)

Camera selfie da 16 MP, f/2.5, (ampio), 1/3.06″, 1.0µm

Può registrare video in 4K a 30 fps

altoparlanti stereo, jack da 3.5mm

Scanner impronte digitali laterale

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band, Bluetooth 5.2, Chipset NFC, Porta ad infrarossi, GPS etc, porta USB Type C, connessione 5G

Batteria interna da 5000 mAh, ricarica rapida a 67W (caricabatteria incluso)

Dimensioni 163 x 76 x 8 mm per 183 grammi

Certificazione IP53

Sistema operativo Android 13 con MIUI 13

