Redmi Note 12 Pro+ 5G recensione fotocamera DxOMark: tra i migliori della categoria

Recensito da DxOMark il comparto fotografico del nuovo Redmi Note 12 Pro+ 5G: ottiene un punteggio generico simile agli ex top di gamma Xiaomi 12.

Xiaomi ha presentato in Italia da poco più di una settimana la nuova serie Redmi Note 12, tra cui troviamo il modello Note 12 Pro+ 5G che ha le migliori caratteristiche hardware.

Di recente DxOMark ha recensito il comparto fotografico di questo Redmi Note 12 Pro+ 5G e i risultati sono da considerarsi positivi.

Redmi Note 12 Pro+ 5G recensione fotocamere DxOMark: alla pari di ex top di gamma come gli Xiaomi 12

Con il Note 12 Pro+ 5G sembra proprio che a livello multimediale Xiaomi abbia fatto un importante passo in avanti nella fascia media-alta del mercato (dai 400 ai 600 euro).

Vi ricordiamo che lo smartphone monta questi sensori fotografici:

Principale: sensore da 200 MP 1/1,4″, obiettivo con apertura f/1,65, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine)

Ultra grandangolare: 8 MP, campo visivo di 120˚, obiettivo con apertura f/2.2

Macro: sensore da 2 MP, obiettivo con apertura f/2.4

Il telefono inoltre è capace di registrare video con risoluzione 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps, 720p a 30 fps.

Ebbene il Redmi Note 12 Pro+ 5G ha ottenuto un punteggio complessivo di 113, posizionandosi al settimo posto tra gli smartphone di fascia medio-alta e 74esimo nella classifica generale di DxOMark.

E’ un punteggio più che valido per il suo costo (adesso è disponibile in promo sul nostro canale Telegram a 348 euro invece di 499 euro), considerato che l’anno scorso ex top di gamma come gli Xiaomi 12 hanno ottenuto lo stesso punteggio, oppure gli Xiaomi 11T Pro che si fermano a 108 punti.

Va inoltre detto che questi 12 Pro+ 5G ottengono un punteggio generale migliore rispetto ai nuovi Samsung Galaxy A54 5G che sono diretti concorrenti di fascia di prezzo.

Per quanto riguarda i punteggi nei vari test il telefono di Xiaomi ottiene:

Scatti fotografici punti 117 (migliore in classifica 154)

Bokeh punti 55 (migliore 80 punti)

Anteprima immagini punti 62 (migliore 91 punti)

Zoom punti 77 (migliore 156 punti)

Registrazione video punti 117 (migliore 149 punti)

Sono punteggi buoni soprattutto nella registrazione video e negli scatti fotografici, più che decenti nei bokeh e nelle anteprime, e un discreto Zoom che comunque è solo digitale ma abbiamo un sensore principale da 200MP.

Ma quali sono i punti di forza e le debolezze del comparto fotografico montato sul Redmi Note 12 Pro+ 5G?

Secondo DxOMark questi sono i PRO:

Buona esposizione

Ampia gamma dinamica e bilanciamento del bianco decente in condizioni di scarsa illuminazione

Dettagli abbastanza buoni nelle foto in condizioni di luce intensa

Bassi livelli di rumorosità in piena luce

Autofocus video preciso e veloce

Queste invece le debolezze:

Esposizione che entra nel video

Nitidezza eccessiva e perdita di dettagli fini nel video

Leggera distorsione e aberrazione cromatica nelle foto ultra-grandangolari

Artefatti indesiderati come la quantizzazione del colore, il ringing, il ghosting e gli artefatti di fusione in condizioni interne

Autofocus fotografico lento, soprattutto in scene ad alto contrasto, al chiuso e in condizioni di scarsa illuminazione

Stabilizzazione video decente ma il movimento della camminata è ancora evidente

Potete farvi un idea completa della recensione direttamente sul sito ufficiale DxOMark.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon