Redmi Note 12 Pro Plus con display curvo Amoled? I rumors

Svelata una particolarità del prossimo Redmi Note 12 Pro Plus in arrivo a fine ottobre 2022: avrà un display curvo con tecnologia Amoled?

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo segnalato che Xiaomi tramite un banner pubblicitario aveva annunciato l’arrivo della serie Redmi Note 12 entro la fine di ottobre di quest’anno.

Oggi un informatore ha voluto evidenziare una caratteristica del modello 12 Pro Plus: dovrebbe avere un display curvo.

Redmi Note 12 Pro Plus avrà un display curvo? Ecco i rumors

Ovviamente non viene specificato direttamente che sarà un display con tecnologia OLED, ma probabilmente lo sarà.

Xiaomi punterebbe quindi a trasformare una serie classificata per la fascia media, ad un livello di qualità superiore con tecnologia che fino a poco tempo fa era presente solo su dispositivi di fascia alta o top di gamma.

Ma questo Redmi Note 12 Pro Plus potrebbe incorporare altre novità dal punto di vista tecnologico per la fascia di appartenenza.

Il precedente rumors affermava infatti che la serie Note 12 avrà due tecnologie principali, di cui una innovativa.

La prima, che riguarderebbe solo il modello Note 12 Pro Plus, sarebbe la presenza di una ricarica rapida via cavo fino a 210W.

Invece la seconda, che dovrebbe arrivare sui modelli 12 Pro e 12 Pro Plus, la presenza di una fotocamera principale da 200MP.

Il supporto alla fotocamera da 200MP sarebbe infatti garantito dal processore Mediatek Dimensity 1080, il chipset che dovrebbe essere utilizzato per la nuova serie (o almeno per il modello Pro e Pro Plus).

Ovviamente bisognerà aspettare il comunicato ufficiale di Xiaomi per conoscere tutti i dettagli in merito.

Per adesso quindi vi consigliamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter