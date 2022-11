Redmi Note 12: super vendite in appena due giorni

Ottime vendite iniziali per i nuovi Redmi Note 12 che in Cina in appena due giorni hanno venduto tantissimo: ecco i dettagli

Giusto la scorsa settimana Xiaomi ha presentato in Cina i nuovi smartphone della serie Redmi Note 12, che comprendono quattro smartphone differenti.

Uno di loro ha fatto il debutto il 31 ottobre 2022, mentre gli altri 3 hanno debuttato oggi il primo novembre 2022.

Redmi Note 12 venduti in Cina in appena due giorni: ottimi risultati

Ebbene in giusto 2 giorni di commercializzazione, Xiaomi è riuscita a piazzare la bellezza di 350.000 unità sul mercato locale.

L’azienda ha voluto celebrare questo successo di vendite tramite un banner pubblicitario tramite la piattaforma Weibo.

Sicuramente il fatto che la serie Redmi Note 12 sia indirizzata ad un pubblico di consumatori appartenente alla fascia media-bassa e media ha facilitato il volume di vendite.

Infatti vi ricordiamo che il Note 12 base ha prezzi a partire da poco meno di 165 euro (al cambio attuale), mentre la versione più costosa il Note 12 Explorer non raggiunge i 330 euro al cambio attuale.

La versione più pompata è sicuramente quella più interessante: fotocamera principale da 200MP e supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 210W.

Sfortunatamente Xiaomi non ha divulgato i dati precisi su quali siano state le versioni più vendute in questi giorni di commercializzazione.

Vi ricordo che al momento la serie Redmi Note 12 non è stata ancora annunciata in Europa: ci aspettiamo che l’annuncio arrivi comunque entro la fine di novembre di quest’anno.

