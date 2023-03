Redmi Note 12 Turbo ufficiale in Cina: sarà il Poco F5 5G in Europa?

Xiaomi ha ufficializzato in Cina il nuovo Redmi Note 12 Turbo che sulla carta potrebbe arrivare in Europa con il nome di Poco F5 5G: ecco le caratteristiche.

Nel corso della giornata odierna Xiaomi in Cina ha presentato un nuovo smartphone della famiglia Redmi Note 12.

Redmi Note 12 Turbo ufficiale in Cina: i dettagli da conoscere

Il nuovo smartphone ha come aggettivo distintivo “Turbo” perché utilizza il nuovo chipset Snapdragon 7+ Gen 2 che promette prestazioni simili ad uno Snapdragon 8 Gen 1.

Al chipset Snapdragon 7+ Gen 2 vengono affiancati fino a 16GB di ram LPDDR5 e addirittura un 1TB di memoria interna con tecnologia UFS 3.1: sono numeri da smartphone premium del 2022.

Il Redmi Note 12 Turbo utilizza un display OLED da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Nella parte superiore del display si trova il forellino dedicato alla fotocamera anteriore che utilizza un sensore da 16MP.

Posteriormente troviamo il resto del comparto fotografico:

Camera principale da 64MP

Ultra Grandangolare da 8MP

Macro da 2MP

La connettività presenta lo standard Wifi 6, c’è il Bluetooth 5.3, lo scanner per le impronte digitali, l’immancabile porta ad infrarossi e l’apprezzato jack da 3.5 mm per le cuffie cablate.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 67W.

A livello di sistema operativo il Redmi Note 12 Turbo esce nativamente con Android 13 e interfaccia personalizzata MIUI 14.

Per quanto riguarda i prezzi di vendita, lo smartphone sarà un esclusiva della Cina con prezzi a partire da 1999 Yuan (268 euro) per la versione base 8-256GB, fino a raggiungere il prezzo di 2599 Yuan per la versione da 16GB di ram e 1TB di memoria interna.

Verranno commercializzate alcune versioni speciali, come quella Harry Potter, oltre a quelle classiche nei colori nero, blu e argento.

Redmi Note 12 Turbo se arriverà in Europa sarà il Poco F5?

Il Note 12 Turbo potrebbe arrivare anche da noi, ma però con un nome diverso e forse anche con qualche cambiamento lato design.

Infatti rumors precedenti affermano che lo smartphone potrebbe essere il futuro Poco F5 5G a livello Globale, e quindi lo smartphone disponibile alla vendita in Europa.

Quest’ultima notizia non è stata ancora confermata, quindi vi preghiamo di prenderla con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Notizia Ufficiale Xiaomi Cina

