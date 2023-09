Redmi Note 13 5G e 13 Pro ufficiali: caratteristiche principali e prezzo (in Cina)

Redmi Note 13 5G e Note 13 Pro ufficiali in Cina: queste sono le principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita.

Dopo aver annunciato il top di gamma della serie Note 13 (il 13 Pro+), Xiaomi ha annunciato anche il Note 13 5G e il Note 13 Pro.

Vediamo di conoscere meglio quest’ultimi due.

Redmi Note 13 5G e Note 13 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzo di vendita (in Cina)

Redmi Note 13 Pro: i dettagli da conoscere

La versione 13 Pro si presenta con un display AMOLED piatto da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione 1.5K 1220 x 2712 pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Il pannello in questione può raggiungere fino a 1600 nits di luminosità massima e supporta i colori a 12bit.

Sotto il display troviamo lo scanner per le impronte digitali, e il pannello è protetto da vetro Gorilla Glass Victus.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 161,2 x 74,3 x 8 mm per 187 grammi di peso, dovrebbe avere certificazione IP54 ed è venduto nelle colorazioni Nero, Bianco, Viola, Blu.

Al suo interno viene utilizzato il nuovo chipset Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 con processo produttivo a 4nm, un Octa-Core ((4×2,40 GHz e 4×1,95 GHz) con GPU Adreno 710.

Al chipset vengono affiancati 8-16GB di ram e fino a 512GB di memoria interna con tecnologia UFS 3.1.

Come multimedialità troviamo una tripla camera posteriore:

Principale Samsung ISOCELL HP3200 MP, f/1,7, (ampio), 1/1,4″, 0,56μm, PDAF multidirezionale, OIS

8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra grandangolare), 1/4″, 1,12μm

2 MP, f/ 2.4, (macro)

Nel forellino in alto al centro del display troviamo la fotocamera anteriore per scatti selfie da 16MP.

Ci sono gli altoparlanti stereo e pure il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

A livello di connettività il chipset supporta la connessione 5G dual sim, c’è il Wi-Fi AC Dual Band, il Bluetooth 5.3, il chipset NFC, la porta ad infrarossi, la porta USB Type C 2.0, e vari tipi di GPS.

Il Redmi Note 13 Pro viene alimentato da una batteria interna da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 67W.

Come sistema operativo troviamo Android 13 con interfaccia MIUI 14.

A livello di prezzi il Note 13 Pro base (8GB di ram e 256GB di rom) viene venduto in Cina a 1499 Yuan (192 euro), e il prezzo sale fino a 2099 Yuan (269 euro circa) per la versione con 16GB di ram e 512GB di rom.

Redmi Note 13 5G: le caratteristiche

Il Note 13 5G è il più economico della nuova serie (al momento) e si presenta con un display Amoled piatto da 6.6 pollici di diagonale e risoluzione classica FHD+ 1080 x 2400 pixel.

La frequenza di aggiornamento arriva a 120Hz, gode di una luminosità di picco di 1.000 nit e oscuramento PWM a 1920 Hz.

Come protezione troviamo il classico Corning Gorilla Glass 5.

Il dispositivo ha dimensioni pari a 161,1 x 75 x 7,6 mm, per 173,5 grammi, ha la certificazione IP54 e arriverà nei colori classici Nero, Bianco, Blu.

Come processore troviamo il chipset MediaTek Dimensity 6080 (processo produttivo a 6nm), un Octa-core (2×2,4 GHz Cortex-A76 e 6×2,0 GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G57 MC2.

Al chipset vengono affiancati fino a 12GB di ram e 256GB di memoria interna.

Lato multimedialità troviamo un sensore principale da 108MP ( f/1,7, ampio, 0,64 µm, PDAF) e un sensore di profondità da 2MP.

La fotocamera anteriore per selfie è da 16MP.

La connettività è standard con Wi-Fi AC dual band, Bluetooth 5.3, chipset NFC, porta ad infrarossi, connessione 5G dual sim, scanner per le impronte digitali montato lateralmente, porta usb Type C 2.0, GPS (vari tipi).

Il Redmi Note 13 5G viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 30W.

Anche in questo caso come sistema operativo troviamo Android 13 con MIUI 14.

Per quanto riguarda i prezzi in Cina, lo smartphone base (6GB di ram e 128GB di rom) parte da 1199 Yuan (154 euro circa), fino a salire a 1699 Yuan (218 euro al cambio) per la versione 12-256GB.

Ancora da conoscere per il Redmi Note 13 Pro e Note 13 5G la disponibilità e i prezzi di vendita in Europa.

