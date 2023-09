Redmi Note 13 c’è la data ufficiale per la Cina: in Europa?

La serie Redmi Note 13 farà il suo debutto entro la fine di settembre 2023: c’è la data ufficiale in Cina. Quando arriveranno in Europa?

Ormai da qualche settimana sul web si parlava del prossimo debutto della nuova serie Redmi Note 13 di Xiaomi.

Oggi abbiamo finalmente la conferma e la data ufficiale dei prossimi smartphone di fascia media dell’azienda asiatica.

Redmi Note 13 ecco la data ufficiale dell’annuncio in Cina: e quando arriverà in Europa?

Xiaomi tramite un banner pubblicitario ha confermato che i nuovi Redmi Note 13 Pro+ (quello a sinistra nell’immagine) e il Note 13 Pro (quello a destra), e il modello base Note 13 saranno annunciati in Cina il 21 settembre 2021.

Sulla carta tutti e tre i dispositivi saranno smartphone con connettività 5G, ma non è da escludere che l’azienda cinese decida di lanciare anche alcuni modelli con solo connessione 4G.

L’immagine pubblicitaria ci fornisce inoltre un quadro completo su come saranno dal punto di vista del design i nuovi smartphone.

Possiamo vedere ade esempio che il modello 13 Pro+ presenterà un display curvo e una scocca posteriore in texture con diversi blocchi di colore: uno per le fotocamere, uno per il flash led e uno per il logo Redmi.

Il modello 13 pro avrà un design con pannello piatto e una cover con colore unico decisamente più classica, e la presenza di un’isola fotografica squadrata in alto a sinistra.

Per quanto riguarda il comparto hardware giusto poco tempo fa abbiamo avuto alcune conferme per il Redmi Note 13 Pro+: fotocamera posteriore da 200MP e chipset Dimensity 7200 Ultra.

Sulla carta anche il modello 13 Pro dovrebbe avere la stessa fotocamera principale da 200MP, bisognerà vedere se cambierà altro come il processore o i sensori fotografici minori.

Del modello Note 13 non sappiamo invece nulla: bisognerà aspettare notizie in merito nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda la disponibilità in Europa di questi nuovi smartphone, bisognerà aspettare almeno un mesetto dal lancio ufficiale in Cina.

Si può di fatto supporre che questi nuovi smartphone 5G saranno annunciati anche in Italia a fine ottobre o inizio novembre 2023.

