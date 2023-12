Redmi Note 13 e Note 13 Pro 4G: svelate le caratteristiche (rumors)

Svelate le presunte caratteristiche principali dei prossimi Redmi Note 13 e Note 13 Pro 4G: ecco quello che sappiamo al momento.

A gennaio 2024 è ormai certo che Xiaomi presenterà anche in Europa i nuovi smartphone della serie Redmi Note 13 con connettività 5G.

Sembra però che la società cinese lancerà almeno in India, e forse in Europa (ancora da confermare) la variante 4G di questi dispositivi.

Redmi Note 13 e Note 13 Pro 4G ecco i dettagli hardware: le presunte specifiche principali (differenze)

Da quello che è trapelato usciranno solo due smartphone 4G della serie Note 13 di Redmi.

Il più pompato sarà il Redmi Note 13 Pro 4G con display Amoled da 6.67 pollici di diagonale, risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz (protezione Gorilla Glass).

Dovrebbe essere utilizzato il chipset Mediatek G99 abbinato a 8-12GB di ram e 256-512GB di memoria interna.

Lato multimedialità si prevede una fotocamera posteriore principale da 200MP, abbinata ad un ultra grandangolare da 8Mp e una macro/profondità da 2MP.

Come fotocamera selfie si parla di un sensore da 16MP.

Lo smartphone dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 5000 mAh, con una ricarica rapida via cavo fino a 33W.

La versione non Pro, si differenzierà da quella Pro per tre aspetti: il chipset sarà lo Snapdragon 685, la fotocamera principale posteriore sarà da 108MP e il peso sarà più alto (188,5 Grammi vs 187 grammi per la versione Pro).

Resteranno invariati il display, le memorie, le fotocamere secondarie, la batteria e la ricarica rapida.

Entrambi gli smartphone avranno poi lo scanner per le impronte digitale laterale, il supporto per una porta USB Type-C, un jack per cuffie da 3,5 mm, doppia Nano SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, chipset NFC e porta ad infrarossi.

Sulla carta Xiaomi proporrà tutti e due gli smartphone in sole due varianti di colore: Viola e Verde (ma ovviamente potrebbero essercene altre).

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

