Redmi Note 13 Pro 5G è arrivato in Italia e il prezzo è già scontato

Disponibile in vendita in anticipo rispetto alla data ufficiale il Redmi Note 13 Pro 5G che può essere acquistato ad un prezzo già scontato rispetto a quello di listino.

Ufficialmente Xiaomi presenterà la serie Redmi Note 13 Pro 5G solo ad inizio gennaio 2024, ma lo smartphone al momento è già disponibile all’acquisto in Italia.

Grazie a questo ora conosciamo il prezzo di listino e dove acquistarlo già scontato.

Redmi Note 13 Pro 5G è arrivato in Italia: lo potete acquistare con prezzo già scontato

Il nuovo smartphone 5G di fascia medio-alta di Xiaomi nella sua versione 8-256GB ha un prezzo di listino ufficiale di 399,99 euro.

Il prezzo di listino lo conosciamo grazie allo store ufficiale mistoreitalia che lo ha già aggiunto sul sito web:

Si tratta quindi di un prezzo di vendita già aggressivo considerato che il Redmi Note 12 Pro 5G 8-128GB è uscito in Italia ad inizio 2023 con un prezzo di listino di 449 euro.

Se vi interessa anticipare i tempi, potete acquistare il Redmi Note 13 Pro 5G 8-256GB colore nero al prezzo di 344,25 euro IVA e spedizione inclusa seguendo questo LINK: https://ebay.us/gP5lOX

In caso di esaurimento pezzi potete trovarlo a poco più, 348,90 euro IVA e spedizione inclusa seguendo questo LINK: https://ebay.us/bLpDKp

Quando si risparmia, quali sono le condizioni di vendita?

Si possono quindi risparmiare fin da subito oltre 50 euro per un prodotto in anteprima, la spedizione avviene da magazzino Italia con consegna in 3-5 giorni lavorativi, la garanzia è Italia 2 anni e ci sono 30 giorni per effettuare il reso con il venditore che paga le spese di restituzione (Controllate le condizioni).

Redmi Note 13 Pro 5G: quali sono i miglioramenti rispetto al Redmi Note 12 Pro 5G?

Migliora il display AMOLED da 6.67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz:

adesso raggiunge una luminosità massima di 1600 nits (contro i 900 nits del modello 12 Pro 5G) è protetto da Gorilla Glass Victus (VS Gorilla Glass 5) la risoluzione adesso è 2712 x 1220 pixel (446 PPI) contro i 2400 x 1080 pixel (395 PPI)

Chipset 5G e memorie più performanti:

Utilizza il chipset Snapdragon 7S Gen 2 (4nm) con GPU Adreno 710 vs il chipset Mediatek Dimensiy 1080 (6nm) la memoria interna passa alla tecnologia UFS 3.1 vs UFS 2.2 del 12 Pro 5G

Multimedialità arriva la fotocamera da 200MP

Il sensore principale adesso è l’ISOCEL H3 da 200MP contro la fotocamera principale da 50MP del Redmi Note 12 Pro 5G

Batteria leggermente più capiente: 5100 mAh contro 5000 mAh e sempre ricarica rapida via cavo fino a 67W

Scanner per le impronte digitale: adesso viene posizionato sotto il display.

Il sistema operativo parte da Android 13 con MIUI 14 (sul Redmi Note 12 Pro 5G era Android 12).

Migliora la certificazione: adesso è IP54 contro IP53 del modello precedente.

