Redmi Note 13 Pro+ 5G edizione Mystic Silver per gli Xiaomi fan Day in offerta

Disponibile all’acquisto con gli sconto corposi degli Xiaomi Days il Redmi Note 13 Pro+ 5G edizione speciale Mystic Silver: ecco i dettagli sull’offerta.

Per gli Xiaomi Fan Day che dureranno per qualche giorno, è disponibile l’edizione limitata del Redmi Note 13 Pro+ Mystic Silver che ha un prezzo di listino per la sua versione 12-512GB pari a 499 euro.

Qual la potete trovare scontata di oltre 150 euro per gli Xiaomi Days con coupon.

Redmi Note 13 Pro+ 5G Edizione Mystic Silver in offerta: sfruttate il coupon Xiaomi Days

Perché acquistare un Redmi Note 13 Pro+ 5G? Ecco i pro e i contro per la vostra scelta

Punti di forza:

Display Amoled da 6.67 pollici con risoluzione 1.5K 2712 x 1220 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, luminosità di picco di 1800 nits, 1 miliardo di colori, protezione Corning Gorilla Glass Victus Scocca in vetro con certificazione IP68 (resistente all’acqua e alla polvere in generale) Bordi intorno al display contenuti e abbastanza simmetrici Chipset Mediatek Dimensity 7200 Ultra con buone prestazioni di fascia medio-alta, consumi ridotti grazie al processo produttivo a 4nm Ram con tecnologia LPDDR5 e memoria interna con tecnologia UFS 3.1 Fotocamera principale da 200MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS): Punteggio su DXOMARK di 121 punti Fotocamera selfie da 16MP di buona qualità Altoparlanti stereo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, porta ad infrarossi, scanner per le impronte digitali sotto il display, chipset NFC, connessione 5G dual sim Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo da 120W (Carica batteria incluso): da zero a cento in appena 19 minuti

Dettagli dove Xiaomi doveva fare un po’ di più (difetti/mancanze rispetto concorrenza):

Fotocamera Macro poco utile, fotocamera Ultra grandangolare: video e foto solo giusto sufficienti

Il display è curvo ai bordi: ad alcuni non può piacere

Niente Jack da 3.5mm per le cuffie

Scocca laterale ancora in plastica

Parte con Android 13 e MIUI 14 e non con Android 14 e HyperOS (3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni supporto software)

Non un campione di leggerezza 161.4 x 74.2 x 8.9 mm per 199 grammi.

Ebbene potete acquistare il Redmi Note 13 Pro+ 12-512GB Mystic Silver (o un altro colore a scelta) seguendo quest’istruzioni:

Versione 12-512GB selezionare il colore Mystic Silver al prezzo di 334,90 euro IVA e spedizione inclusa utilizzando il coupon XIAOMIDAYS24 e seguendo questo LINK: https://ebay.us/8Lny0N

al prezzo di utilizzando il coupon e seguendo questo LINK: https://ebay.us/8Lny0N In qualità di Affiliato EBay io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, i prezzi potrebbero cambiare o i pezzi esaurirsi

Dettagli su garanzia spedizione e coupon

Tutti i prodotti in questione sono venduti da magazzino Europeo con consegna in 3-5 giorni lavorativi, godono di 2 anni di garanzia presso il rivenditore e 2 anni di garanzia Europa Xiaomi (emettono fattura con partita IVA ITA).

Sono tutti dispositivi con rom ufficiale, supporto applicazioni e servizi Google, supporto multilingua, aggiornamenti ufficiali OTA, bande 5G e 4G supportate in Italia.

Dettagli sul coupon:

Codice coupon: XIAOMIDAYS24

Valore coupon: 15%

Sconto massimo per 1 utilizzo: 75 euro

Numero utilizzi: 4 per ogni utente

Sconto massimo per utente: 300€

Fine: 17 aprile 2024 ore 23:59

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon