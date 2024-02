Redmi Note 13 Pro+ 5G recensione camera: top 10 nella fascia alta per DXOMARK

Il comparto fotografico principale del Redmi Note 13 Pro+ 5G è stato recensito da DXOMARK evidenziando un buon risultato finale, nella top 10 degli smartphone di fascia alta.

Il nuovo Redmi Note 13 Pro+ 5G sembra che non sfiguri nel comparto fotografico, secondo il sito specializzato DXOMARK, e fa meglio rispetto al suo predecessore Redmi Note 12+ Pro 5G senza però grossi stravolgimenti (tranne in uno specifico valore).

Vediamo insieme come è andata.

Redmi Note 13 Pro+ 5G recensione fotocamera principale: ecco come la valuta DXOMARK

Per chi non conoscesse lo smartphone a livello fotografico vi ricordo che sono presenti:

Sensore Primario da 200 MP, f/1.65, 1/1.4″, PDAF multidirezionale, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine)

Ultra grandangolare da 8 MP, f/2.2

Macro da 2 MP, f/2,4

Il telefono si posiziona settimo nella classifica degli smartphone di fascia alta (tra i 400 e i 600 euro di listino al lancio), e 76esimo nella classifica generale grazie ad un punteggio complessivo di 121 punti.

Supera di 8 punti il precedente Note 12 Pro+ 5G che si fermava a 113.

A livello di punteggi specifici questi sono i risultati del Note 13 Pro+ 5G per DXOMARK:

Scatti fotografici punti 123 (migliore in classifica 160)

Bokeh punti 60 (il migliore: 80 punti)

Anteprima immagini punti 64 (migliore 91 punti)

Zoom punti 109 (migliore 158 punti)

Registrazione video punti 117 (migliore 158 punti)

Si può notare che il nuovo 13 Pro+ 5G scatta foto e Bokeh migliori (di qualche punto), ha uno zoom decisamente migliore (oltre 30 punti) e registra video della stessa qualità del precedente Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Non è certo un camera-phone, non può competere con i TOP di gamma, ma per un utente medio pare che il suo lavoro lo possa svolgere in maniera egregia.

Ovviamente possiamo conoscere i motivi, pregi e difetti, che hanno determinato il punteggio

Quali sono i punti di forza e di debolezza del Redmi Note 13 Pro+ 5G secondo DxOMARK?

PRO:

Esposizione target accurata su scene di ritratti in condizioni esterne e interne in modalità foto e video

Livello di texture abbastanza alto in condizioni esterne in modalità foto e video

Nella foto, profondità di campo estesa in una scena multipiano

Nel video, il movimento residuo è gestito abbastanza bene mentre si cammina

In modalità tele a distanza ravvicinata, livello di dettaglio è abbastanza elevato

CONTRO:

In modalità foto è visibile un rumore locale grossolano e cromatico, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione

Il Rendering della tonalità della pelle occasionalmente risulta impreciso nei ritratti sia in modalità foto che video

Bilanciamento del bianco visibile, soprattutto sotto illuminanti al tungsteno in modalità foto e video

A volte sono visibili artefatti di segmentazione nel bokeh sul soggetto

Instabilità dell’autofocus video

Limitazioni nell’anteprima rispetto all’acquisizione finale dell’immagine

Il Redmi Note 13 Pro+ 5G 12-512GB che ha un prezzo di listino di 499 euro, lo potete trovare già scontato di oltre 100 euro:

Colore Bianco al prezzo di 392 euro IVA e spedizione inclusa: https://amzn.to/49cRRzh

al prezzo di IVA e spedizione inclusa: https://amzn.to/49cRRzh Colore Nero al prezzo di 389,99 euro IVA e spedizione inclusa: https://ebay.us/vzUQ0W

al prezzo di IVA e spedizione inclusa: https://ebay.us/vzUQ0W In qualità di Affiliato Ebay e Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, prezzi potrebbero variare con il tempo o gli smartphone esaurirsi.

Potete farvi un idea completa della recensione sul sito ufficiale DXOMARK

