Redmi Note 13 Pro+ con chipset Dimensity 7200 Ultra e 200MP fotocamera in arrivo

Il prossimo Redmi Note 13 Pro+ arriverà in Cina entro la fine di questo mese con un nuovo chipset Dimensity 7200 Ultra e fotocamera da 200MP: i dettagli.

Xiaomi ha finalmente rilasciato alcuni dettagli ufficiali sul prossimo Redmi Note 13 Pro+ che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale prima in Cina (forse entro settembre 2023) e poi in Europa.

Infatti alcuni banner pubblicitari ne hanno svelato alcune delle principali caratteristiche hardware.

Redmi Note 13 Pro+ i dettagli svelati ufficialmente: Chipset Dimensity 7200 Ultra e 200MP fotocamera

Ebbene i primi teaser pubblicitari dell’azienda cinese indicano chiaramente che il Note 13 Pro+ monterà un nuovo chipset di Mediatek chiamato Dimensity 7200 Ultra con processo produttivo a 4nm.

Sfortunatamente non abbiamo ancora dettagli ufficiali su questo Chipset, quindi non ne conosciamo l’architettura, la GPU e le prestazioni generali.

Sappiamo che è stato già annunciato il Dimensity 7200, quindi ci si può aspettare che la versione Ultra abbia clock più elevati e una GPU con più core grafici.

Per i più curiosi il Dimensity 7200 standard presenta 2x Cortex-A715 con clock a 2,8 GHz, 6x Cortex-A510 con clock a 2,0 GHz, una GPU Mali-G610 MP4 e supporta la connettività 5G.

La multimedialità punterà su un sensore fotografico principale da 200MP.

Si tratta dell’obiettivo Samsung ISOCELL HP3 che dovrebbe essere affiancato dalla nuova tecnologia Imaging AI di Xiaomi che migliora la qualità delle immagini catturate e degli Zoom digitali/ottici.

Anche la versione Redmi Note 12 Pro+ dispone di un sensore da 200MP, ma pensiamo che Xiaomi ne abbia migliorate le già buone prestazioni, come evidenzia la recensione DXOMARK.

Come già detto anche se non c’è ancora una data ufficiale del lancio del prodotto (prima in Cina e poi in Europa), si pensa che Xiaomi annuncerà il nuovo Redmi Note 13 Pro+ (e forse tutta la serie Note 13) già entro la fine di questo mese.

Non ci resta che aspettare future indicazioni in merito.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon