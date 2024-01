Redmi Note 13 Pro e 13 Pro 5G certificati Android Enterprise

Xiaomi ha ottenuto anche per i Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro 5G la certificazione Google Android Enterprise: ecco cosa significa.

Non c’è voluto molto da parte di Xiaomi per richiedere ed ottenere la classificazione di smartphone Google Android Enterprise per i suoi recenti Redmi Note 13 Pro (4G) e Note 13 Pro 5G.

Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro 5G con certificazione Android Enterprise da Google

Per chi non lo sapesse il Google Android Enterprise Recommended è un programma creato dal colosso americano nel 2018, che ha l’obbiettivo di elencare tutti gli smartphone Android che hanno caratteristiche adatte per uso aziendale/lavorativo.

Per ottenere questa certificazione gli smartphone di Xiaomi hanno dovuto rispettare alcuni requisiti hardware e software:

devono avere delle specifiche hardware minime e funzionare con una versione più recente di Android 7.0;

supportare l’implementazione in blocco con registrazione zero-touch;

ottenere aggiornamenti di sicurezza Android con massimo 90 giorni di ritardo dal rilascio per un periodo costante di almeno 3 anni;

essere disponibili già sbloccati dal produttore o dal rivenditore, eccetera;

fornire un’esperienza d’uso adeguata per profili personali e aziendali.

Quindi non si tratta di un test prestazionale a livello di componenti hardware, ma bensì di controllare che l’ecosistema hardware-software sia adeguato soprattutto lato software, con aggiornamenti più costanti e longevi, e lato sicurezza per uso aziendale/lavorativo.

Quando acquisterete uno di questi due smartphone è un dettaglio in più da tenere in considerazione soprattutto se lo utilizzate per operazioni che coinvolgono dati sensibili come operazioni bancarie, dati personali e aziendali, documenti etc.

Fonte: Notizia ufficiale

