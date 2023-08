Redmi Note 13 pro e 13 Pro+ certificati TENAA: le specifiche svelate

I prossimi Redmi Note 13 Pro e 13 Pro+ sono stati certificati dall’agenzia cinese TENAA svelando di fatto alcune delle loro caratteristiche hardware principali: i dettagli.

Xiaomi come sappiamo sta continuando a lavorare sui suoi prossimi smartphone android di fascia media della serie Redmi Note, ovvero dei successori degli attuali Redmi Note 12.

Oggi abbiamo la conferma dell’avvicinarsi dei prossimi Redmi Note 13, dato che due modelli sono stati appena certificati.

Redmi Note 13 Pro e 13 Pro+: TENAA ne svela alcune delle caratteristiche hardware

L’agenzia cinese TENAA ha di fatto certificato i due smartphone top di gamma della serie Note 13, ovvero la variante Pro e la variante Pro+.

Il Note 13 Pro avrebbe seriale aziendale 2312DRA50C, mentre la versione 13 Pro+ seriale numero 23090RA98C .

Di quest’ultimo c’è stata la certificazione CEE di un modello seriale 23090RA98G, dove G sta per Global (C sta per Cina).

La certificazione conferma che entrambi gli smartphone saranno con connettività 5G, ma conoscendo Xiaomi potrebbero uscire pure modelli diversi in 4G.

Display e chipset

TENAA certifica che i due dispositivi dovrebbero avere un un display OLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 1,5K (2712 x 1220 pixel), ma sfortunatamente non si sa la frequenza di aggiornamento.

Precedenti rumors parlavano di una frequenza di funzionamento a 144Hz.

L’agenzia cinese afferma inoltre che i due smartphone utilizzeranno chipset diversi, ma non ne specifica il modello: uno con velocità di clock massima di 2,4GHz e uno con clock massimo dei core a 2,8GHz.

Il più potente sulla carta potrebbe essere il nuovo Mediatek Dimensity 9200 Plus.

Memoria e dimensioni

Il chipset del Redmi Note 13 Pro verrà abbinato a 6, 8, 12 e 16 GB di RAM, insieme a 128, 256 , 512 GB e 1 TB di memoria interna (non sappiamo se sarà espandibile).

Questa versione sarà alimentata da una batteria da 5160 mAh, e avrà dimensioni pari a 161,15×74,24×7,98 mm e un peso di 187 grammi.

Invece il chipset della versione 13 Pro+ verrà abbinato a 8, 12, 16 e 18 GB di RAM, insieme a 128, 256, 512 GB e 1 TB di memoria interna.

La variante Pro+ avrebbe dimensioni pari a 161,43×74,2×9,0 mm e peserebbe 203,96 grammi.

Comparto fotografico

Infine entrambi gli smartphone lato fotocamera dovrebbero utilizzare un triplo sensore posteriore:

sensore primario da 200 MP

obiettivo secondario ultra grandangolare da 8 MP

macro da 2 MP

Considerato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

