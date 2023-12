Redmi Note 13 Pro Globale: la serie sarà annunciata a Gennaio 2024

Arrivano le prime conferme che Xiaomi presenterà a livello globale (quindi anche in Europa) la serie Redmi Note 13 Pro nel mese di gennaio 2024.

Redmi Note 13 Pro la versione globale arriva a gennaio 2024: le conferme

Durante la presentazione dei Redmi Note 13C in India, proprio negli ultimi minuti dell’evento Xiaomi ha ufficializzato che pure i Redmi Note 13 Pro avranno il loro lancio globale il prossimo anno nel mese di gennaio 2024.

Sfortunatamente l’azienda cinese non ha specificato la data esatta, ma solo i mese di riferimento.

Bisognerà quindi aspettare ulteriori comunicati ufficiali da parte di Xiaomi probabilmente nei primi giorni di gennaio del prossimo anno per conoscere quando effettivamente inizieranno le vendite di questa nuova serie.

Per chi non conoscesse ancora la serie Note 13 di Redmi, vi ricordo che la serie si compone di tre dispositivi: Note 13, Note 13 Pro e Note 13 Pro+.

La versione più importante, il Pro+, si presenta con il sensore Samsung ISOCELL H3 da 200MP 1/1,4” con pixel da 0,56μm e registrazione video fino a 4K a 30 fps.

E’ lo stesso sensore utilizzato dall’attuale Redmi Note 12 Pro+.

Il Note 13 Pro+ però si distinguerà dal modello Note 12 Pro+ per via di un display con risoluzione e luminosità nettamente migliorate, scanner per le impronte digitali sotto il display, processore più potente con processo produttivo migliorato (Dimensity 7200 Ultra a 4nm), più memoria ram di base e massima (12 vs 8 e si arriva fino a 16GB), memorie interne con tecnologia UFS 3.1 e non più UFS 2.1.

Inoltre il Redmi Note 13 Pro+ porta la gradita certificazione IP68, quindi è resistente all’acqua e alla sporcizia in generale, e un design della scocca posteriore decisamente attraente con più tonalità di colori.

Non ci resta quindi che aspettare il comunicato ufficiale da parte di Xiaomi per avere tutti i dettagli su prezzi e disponibilità anche nel nostro paese.

