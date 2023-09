Redmi Note 13 Pro+ ufficiale: caratteristiche principali e prezzo (in Cina)

Il Redmi Note 13 Pro+ è ufficiale in Cina: ecco il prezzo di vendita e le caratteristiche hardware principali.

In Cina sono stati annunciati i nuovi smartphone android relativi alla fascia media e medio-alta di Xiaomi con il marchio Redmi.

Stiamo parlando dei successori dei Redmi Note 12, ovvero la serie Redmi Note 13.

Al momento sono presenti tre varianti: Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro e Note 13 Pro+.

Serie Redmi Note 13 Pro+ ufficiale: caratteristiche principali e prezzo di vendita

Display e design

Partiamo con il top di gamma di questa serie, ovvero la variante 13 Pro+ che presenta le novità principali.

Il telefono fa un buon passo in avanti per quanto riguarda la qualità dei materiali e il fatto che adesso ha pure la certificazione IP68, quindi è resistente all’acqua e alla sporcizia in generale.

Ci sono due varianti: una con scocca rifinita in in pelle vegana viola e doppio colore per le isole fotografiche, e poi la versione mono colore (bianco e nero) con retro in vetro smerigliato AG.

Entrambi gli smartphone hanno i bordi rifiniti in allumino per conferire un aspetto premium al telefono.

Le dimensioni sono pari a 161.4 x 74.2 x 8.9 mm con un peso di 204 grammi.

Per quanto riguarda il display, troviamo un pannello Amoled Curvo, 68B colors (12bit), con risoluzione 1220 x 2712 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il display presenta un oscuramento PWM a 1.920 Hz, e può raggiungere una luminosità di picco fino a 1800 nit in modalità automatica (luce diretta del sole).

Come protezione troviamo Gorilla Glass Victus.

Processore e Memoria

Come processore troviamo il nuovo Mediatek Dimensity 7200 Ultra (processo produttivo a 4 nm), con architettura Octa-Core (2×2.8 GHz Cortex-A715 & 6×2.0 GHz Cortex-A510) e GPU Mali-G610 MC4.

Al chipset vengono affiancati da 12 a 16GB di ram LDDR5 e fino a 512GB di memoria interna con tecnologia UFS 3.1.

Per ottimizzare la dissipazione della CPU + GPU, Xiaomi ha ottimizzato il tutto con un grande foglio di grafite da 4000 mm² e un dissipatore di calore VC.

Multimedialità

Dal punto di vista multimediale troviamo una tripla fotocamera posteriore:

Fotocamera principale Samsung ISOCELL H3 da 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.4″, 0.56µm, PDAF multidirezionale, OIS (Stabilizzazione ottica dell’immagine)

Ultra grandangolare da 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4″, 1.12µm

Macro da 2 MP, f/2.4

La fotocamera anteriore è gestita da un sensore da 16MP.

Lo smartphone è in grado di registrare video in formato 4K a 30 fps.

Ci sono gli altoparlanti stereo, ma sfortunatamente in questo caso è assente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Come connessione questo Redmi Note 13 Pro+ è ben coperto:

connessione 5G dual sim

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band

Bluetooth 5.3

GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

Chipset NFC

Porta ad infrarossi

Scanner per le impronte digitali sotto il display

Porta Usb Type C 2.0

Batteria e sistema operativo

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 120W.

Secondo il produttore la ricarica da zero a cento impiega al massimo 19 minuti.

Non è presente la ricarica wireless.

Come sistema operativo lo smartphone debutta con Android 13 e interfaccia MIUI 14.

Prezzo e disponibilità Redmi Note 13 Pro+ in Cina

Lo smartphone inizierà la commercializzazione in Cina a partire dal 26 settembre 2023 con prezzi di vendita a partire da 1999 Yuan (Circa 257 euro) per la versione base 12-256GB, e salirà fino a 2299 Yuan (295 euro) per la versione 16-512GB.

Ancora sconosciuta la disponibilità e il prezzi di vendita in Europa.

