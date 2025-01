Redmi Note 14 5G e Note 14 4G ufficiali in Europa: le differenze

Xiaomi ha ufficializzato in Europa, in Italia dal 14 gennaio 2025, i nuovi Redmi Note 14 5G e Note 14 4G: queste sono le loro principali differenze tecniche.

Tra pochi giorni saranno commercializzati pure in Italia i nuovi Redmi Note 14 5G e la sua variante 4G: vediamo di capire meglio le specifiche.

Redmi Note 14 5G e Note 14 4G: scopriamo le differenze

Evidenziamo in grassetto le differenze più marcate tra i due smartphone.

Display e design

Tutti e due i dispositivi montano un pannello Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz e protezione Gorilla Glass 5.

Il modello 5G ha un pannello che raggiunge una luminosità di picco di 2100 nits, mentre la variante 4G si ferma a 1800 nits.

Sotto il display tutti e due gli smartphone hanno lo stesso sensore biometrico ottico.

La scocca di entrambi gli smartphone è rifinita in plastica ma presenta alcune differenze:

il modello 5G ha dimensioni pari a 162.4 x 75.7 x 8 mm per 190 grammi di peso, una certificazione IP64 contro acqua e polvere nelle colorazioni Midnight Black, Lavender Purple e Coral Green .

per di peso, una certificazione contro acqua e polvere nelle colorazioni Midnight Black, e . il modello 4G ha dimensioni pari a 163.3 x 76.6 x 8.2 mm per 196,5 grammi di peso, una certificazione IP54 ed è disponibile nei colori Midnight Black, Mist Purple, Ocean Blue, Lime Green

Processore e Memoria

Per supportare la connettività 5G il Redmi Note 14 5G monta il chipset Mediatek Dimensity 7025 Ultra on Octa-Core a 6nm (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) con GPU IMG BXM-8-256.

Invece la variante 4G ha il già utilizzato Mediatek Helio G99 Ultra, un Octa-Core a 6nm (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G57 MC2.

Entrambi gli smartphone partono con varianti di memoria pari a 6GB di ram LPDDR4X e 128GB di memoria interna UFS 2.2, fino ad arrivare ad un massimo di 12GB di ram e 512GB di rom.

Importante ricordare che tutti e due supportano lo slot di espansione per le microSD.

Multimedialità

Il Redmi Note 14 5G e Note 14 4G utilizzano la stessa fotocamera principale da 108MP f/1.7, (grandangolo), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF e la stessa fotocamera Macro da 2MP.

Il modello 5G ha però in più un sensore Ultra Grandangolare da 8 MP, f/2.2, mentre il modello 4G al suo posto ha un sensore di Profondità da 2MP.

Identica pure la fotocamera anteriore per i selfie: sensore da 20 MP, f/2.2, (ampio), 1/4.0″, 0.7µm.

I telefoni in questione possono registrare video solo in 1080p.

L’audio è stereo e ci sta pure il classico jack da 3.5mm per le cuffie su entrambi.

Connettività

Non ci sono differenze sostanziali a livello di connettività se non che il modello 5G supporta la connettività più veloce:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band

Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

Chipset NFC

Porta ad infrarossi

Porta USB Type C

Batteria e sistema operativo

Alcune differenze le notiamo pure nella batteria e ricarica rapida:

Batteria da 5500 mAh per il Redmi Note 14 4G ma con una ricarica rapida via cavo a 33W

per il Redmi Note 14 4G ma con una ricarica rapida via cavo a Batteria da 5110 mAh per la variante 4G ma la ricarica rapida via cavo sale a 45W

Come sistema operativo tutti e due i dispositivi partono con Android 14 e interfaccia Hyper OS: il modello 5G dovrebbe avere almeno 3 anni di aggiornamento del sistema operativo (fino ad Android 17) e 5 anni di supporto patch di sicurezza.

Per il modello 4G aspettiamoci uno o due anni in meno di supporto generale.

Il modello 5G supporta alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale come AI Erase, AI Sky e AI Beautify, e l’app Gemini è preinstallata per funzionalità AI più generative.

Il modello 4G non le specifica ma pare che ce ne saranno alcune più basilari.

Prezzi e disponibilità in Italia dei Redmi Note 14 5G e Note 14 4G

Sappiamo che in Italia questi smartphone saranno commercializzati a partire dal 15 gennaio 2025, con presentazione ufficiale il 14 gennaio 2025 con prezzi probabilmente a partire da 199 euro per la versione 4G e 299 euro per la versione 5G.

