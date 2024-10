Redmi Note 14 5G ufficiale in Cina: le caratteristiche principali

Xiaomi ha ufficializzato in Cina il Redmi Note 14 5G: queste sono le sue caratteristiche principali che però potrebbero variare per la versione venduta in Europa.

Come da tradizione negli ultimi anni, Xiaomi ha annunciato i nuovi smartphone della serie Redmi Note 14 nel mese di settembre/ottobre presentando al momento tre modelli.

Prima vi avevamo descritto i Redmi Note 14 Pro 5G e Note 14 Pro Plus 5G, oggi vi parliamo del Note 14 5G.

Redmi Note 14 5G è ufficiale in Cina: ecco i dettagli che dovete conoscere

Va fin da subito detto, come vi abbiamo già accennato, che questa si tratta la versione cinese del Redmi Note 14 5G, e ci sono buone possibilità che la versione venduta in Europa avrà alcune caratteristiche hardware (chipset, Fotocamere) differenti.

Ebbene lo smartphone in questione si presenta con un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il pannello raggiunge una luminosità di picco di 2100 nit (sotto la luce diretta del sole) e ha la protezione Corning Gorilla Glass 5.

Come chipset Xiaomi ha deciso di utilizzare il Mediatek Dimensity 7025 Ultra un Octa-Core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) con processo produttivo a 6nm e GPU IMG BXM-8-256.

Il chipset viene affiancato da 8-12GB di ram e fino a 256GB di memoria interna con tecnologia UFS 2.2.

Interessante sapere che lo smartphone supporta pure l’espansione di memoria grazie allo slot per microSD.

A livello di multimedialità troviamo un sensore principale LYT-600 di Sony da 50 MP, f/1.5, (wide), 1/1.96″, 0.8µm, PDAF, OIS + un sensore Macro da 2MP sulla scocca posteriore.

La camera dedicata agli scatti selfie, posizionata nel forellino in alto al centro del display, è da 16 MP.

Lo smartphone pare che sia in grado di registrare video solo in risoluzione FHD 1080p.

L’audio è buono considerato che ci sono gli altoparlanti stereo e c’è pure il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Come batteria il Redmi Note 14 5G monta un’unità da 5110 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo a 45W.

La connettività è buona considerata la fascia di prezzo con:

connessione 5G dual sim

Wi-Fi 5 dual band

Chipset NFC (potrebbe dipendere dai mercati)

Porta ad infrarosso

Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

Scanner per le impronte digitali laterale

Porta USB Type-C 2.0

Lo smartphone debutta sul mercato con Android 14 e interfaccia Hyper OS, e dovrebbe ricevere 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di supporto sicurezza.

Il Redmi Note 14 5G è disponibile in Cina nei colori Starry White, Phantom Blue e Midnight Black con prezzi a partire da 1199 Yuan (155 euro) fino a 1699 yuan (219 euro) per la versione con più memoria.

