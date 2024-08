Redmi Note 14 migliorerà la ricarica rapida della batteria

Il Redmi Note 14 è stato certificato da una nuova agenzia cinese evidenziando un miglioramento nella ricarica rapida della batteria: i dettagli trapelati.

Considerato che la serie Redmi Note 13 è stata annunciata in Cina a settembre 2023 (e in Europa a gennaio 2024), molto probabilmente anche la serie Redmi Note 14 (almeno in Cina) seguirà queste tempistiche con un anno in più.

Al momento la versione base, Il Note 14 è stato certificato da un agenzia cinese evidenziando miglioramenti nella ricarica rapida

Redmi Note 14 certificato dall’agenzia cinese 3C: cosa cambia nella ricarica rapida?

L’agenzia cinese 3C ha inserito nel proprio database il modello base Redmi Note 14 con il codice seriale 24090RA29C, non si tratta quindi della versione Pro o Pro Plus.

Secondo quanto trapelato dall’agenzia il nuovo smartphone sfrutterà una ricarica rapida via cavo pari a 45W.

Si tratta quindi di un miglioramento rispetto alla ricarica rapida via cavo del Redmi Note 13 base che al momento è a 33W.

Sfortunatamente l’agenzia cinese 3C non svela altri dettagli, ma possiamo presumere che il prossimo Note 14 avrà altri miglioramenti rispetto all’attuale Redmi Note 13.

Tra i maggiori indiziati un chipset più veloce e con efficienza energetica migliorata, forse un display con qualche caratteristica tecnica più avanzata e un comparto fotografico principali che possa scattare e registrare video di qualità un po’ più elevata.

Di fatto non ci aspettiamo stravolgimenti rispetto al Redmi Note 13 ma qualche miglioramento qua e la.

Comunque dato che per il momento Xiaomi non ha ancora ufficializzato nulla, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

