Redmi Note 14 Pro 5G e 14 Pro Plus 5G ufficiali in Europa: le differenze

Xiaomi ha ufficializzato l’arrivo in Europa, in Italia dal 14 gennaio 2025, dei nuovi smartphone Redmi Note 14 Pro 5G e 14 Pro Plus 5G: scopriamo insieme le differenze.

Anche se in Italia arriveranno solo dal 14 gennaio 2025, con vendita a partire dal 15 gennaio, alcuni paesi in Europa hanno già iniziato la commercializzazione dei nuovi Redmi Note 14 Pro 5G e Note 14 Pro Plus 5G: scopriamoli insieme.

Redmi Note 14 Pro 5G e 14 Pro Plus 5G: ecco le differenze

Indichiamo in grassetto le differenze principali tra i due prodotti.

Display e design

Punto in comune tra i due smartphone è la presenza di un display curvo ai bordi Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione nativa 2712 x 1240 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto DolbyVision, HDR10+ e una luminosità di picco di 3000 nits (solo in HDR).

I pannelli hanno protezione Corning Gorilla Glass Victus 2 e sotto hanno il sensore per le impronte digitali ottico.

Il design dei due smartphone è identico con un isola fotografica posteriore circolare, ma il modello Pro Plus ha una scocca rifinita in vetro Gorilla Glass 7i nei colori Frost Blue e Midnight Black, mentre la versione Pro ha una scocca in plastica nei colori Coral Green e Midnight Black.

C’è una versione in ecopelle per entrambi i dispositivi nella colorazione Lavender Purple.

La differenza di materiali ne determina in parte le dimensioni.

Infatti il Redmi Note 14 Pro 5G ha dimensioni pari a 162.3 x 74.4 x 8.4 mm per 190 grammi di peso, mentre la variante Pro Plus ha dimensioni pari a 162.5 x 74.7 x 8.8 mm per 205 grammi.

Tutti e due gli smartphone hanno la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale ma dimensioni diverse.

Processore e Memoria

Cambia il tipo ci chipset utilizzato a seconda del modello.

Il Note 14 Pro Plus 5G monta il chipset Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 un Octa-Core a 4nm (1×2.5 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) con GPU Adreno 710.

Invece la versione Pro monta il chipset Mediatek Dimensity 7300 Ultra un Octa-Core sempre a 4nm (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G615 MC2.

I modelli partono tutti con 8GB di ram (LPDDR4X) e 256GB di memoria interna UFS 2.2 e salgono fino a 12GB di ram e 512GB di rom.

Non c’è lo slot per le microSD.

Multimedialità

Non ci sono praticamente differenze a livello di fotocamere per i due prodotti.

Sia il modello Pro 5G che il modello Pro Plus 5G montano questi sensori sulla scocca posteriore:

Principale 200 MP, f/1.7, 23 mm (grandangolare), 1/1.4″, 0.56µm, PDAF multidirezionale, OIS e con tecnologia 16-in-1 pixel binning

Ultra grandangolare da 8 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚, 1/4.0″, 1.12µm

Macro da 2 MP, f/2.4

La fotocamera dedicata agli scatti selfie è uguale per tutti e due: 20 MP, f/2.2, 21mm (grandangolo), 1/4.0″, 0.7µm

Entrambi gli smartphone possono registrare video in formato 4K a 30 fps.

Ci sono gli altoparlanti stereo e la certificazione Audio wireless ad alta risoluzione e ad alta risoluzione a 24 bit/192 kHz.

Connettività

Anche a livello di connettività non si notano differenze importanti sulle due varianti.

Troviamo infatti il supporto al:

Dual Sim 5G con supporto eSim

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band

Bluetooth 5.4

GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS

Porta ad infrarossi

Chipset NFC

Porta UBS Type C 2.0

Batteria e sistema operativo

Tutti e due gli smartphone montano una batteria interna da 5110 mAh e l’unica differenza tra la versione Pro e quella Pro Plus consiste nella velocità di ricarica rapida via cavo.

Il modello Pro Plus infatti arriva a 120W, mentre la variante Pro si ferma a 45W.

Come sistema operativo tutti e due i dispositivi partono con Android 14 e interfaccia Hyper OS: Xiaomi promette 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 17) e 4-5 anni di supporto patch di sicurezza.

Vengono supportate alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale come Cerchia e Cerca, Gemini, AI Beautify, AI Erase Pro, AI Image Expansion.

Prezzi e disponibilità in Italia dei Redmi Note 14 Pro 5G e Note 14 Pro Plus 5G

Sappiamo che in Italia questi smartphone saranno commercializzati a partire dal 15 gennaio 2025, con presentazione ufficiale il 14 gennaio 2025.

Aspettiamoci prezzi da 399 euro per la versione Pro 5G e da 499 euro per la versione Pro Plus 5G.

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard