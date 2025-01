Redmi Note 14 Pro+ 5G recensione camera: luci e ombre per DXOMARK

Recensite le fotocamere del nuovo Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G: secondo DXOMARK ci sono miglioramenti ma anche peggioramenti rispetto al Redmi Note 13 Pro Plus 5G.

Di recente Xiaomi ha iniziato a commercializzare sul mercato italiano i nuovi Redmi Note 14 Pro Plus 5G che di fatto sono i successori dei precedenti Redmi Note 13 Pro Plus 5G.

Vediamo come si comporta a livello di fotocamere principali.

Redmi Note 14 Pro+ 5G recensito da DXOMARK: ecco i risultati

L’affidabile sito specializzato nelle recensioni tecniche, DXOMARK, oggi ha stilato un punteggio per il comparto fotografico principale del nuovo smartphone di fascia media dell’azienda cinese.

Vi ricordiamo che il Redmi Note 14 Pro Plus 5G monta questi sensori fotografici sulla scocca posteriore:

Primario: 200 MP, sensore 1/1.4″, apertura lenti f/1.65 , OIS

Ultra-grandangolare: 8 MP, f/2.2

Macro: 2 MP, f/2.4

Sfortunatamente a livello di punteggio complessivo il Note 14 Pro+ 5G non migliora rispetto al Redmi Note 13 Pro Plus 5G, ma anzi fa un po’ peggio secondo DXOMARK.

Il 14 Pro Plus 5G infatti ottiene un punteggio totale di 118 punti, 3 punti in meno del modello 13 Pro Plus 5G che si assestava a 121 punti.

Da quello che si può vedere nella recensione secondo DXOMARK, il principale problema del Redmi Note 14 Pro Plus 5G è la qualità dello ZOOM, decisamente più basso rispetto a quello del modello precedente.

Il punteggio di valutazione dello zoom infatti sul nuovo modello arriva a giusto 84 punti, scendendo dai 109 punti del modello serie 13.

La qualità dei BoKeh sembra essere diminuita un po’, ma sicuramente non è un aspetto particolarmente importante.

Fortunatamente il nuovo 14 Pro Plus 5G riesce a scattare foto e registrare video leggermente meglio del suo predecessore, e questo pare abbia in parte limitato la differenza di punteggio complessivo.

DXOMARK ovviamente rilascia anche informazioni più accurate sui punti di forza e debolezza dello smartphone.

PRO:

Buona esposizione del bersaglio e ampia gamma dinamica in tutte le condizioni

Bilanciamento del bianco accurato e resa cromatica naturale , soprattutto in condizioni esterne sia per foto che per video

Rumore limitato , in particolare in condizioni SDR

Dettagli ben conservati in condizioni di luce intensa e in ambienti chiusi

CONTRO:

Instabilità visibili dell’autofocus e dell’esposizione, soprattutto in condizioni HDR

Le sfumature del bilanciamento del bianco sono spesso visibili in condizioni di scarsa illuminazione

Occasionali effetti fantasma , ronzii e flare

In bokeh , artefatti di segmentazione sul soggetto

Dettagli bassi nei rendering delle immagini tele

Nel video, rumore visibile in condizioni di scarsa illuminazione e al chiuso

Ovviamente parte di queste problematiche potrebbero essere risolte in futuro con un aggiornamento software.

Un offerta che migliora il rapporto qualità prezzo del Redmi Note 14 Pro Plus 5G

Il Redmi Note 14 Pro Plus 5G 8-256GB può essere acquistato al prezzo di 325,60 euro IVA e spedizione inclusa (VS 499,90 euro listino) utilizzando il codice coupon PSPRGEN25 con spedizione da Italia e seguendo questo link:

Colore Nero: https://ebay.us/URvpck

Colore Blu: https://ebay.us/agJ6Sx

In qualità di Affiliato Ebay io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, prezzi e disponibilità potrebbero variare con il tempo

Fonte: Notizia Recensione

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard