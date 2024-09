Redmi Note 14 Pro+ ha una batteria enorme e un nuovo chipset

Prima dell’annuncio ufficiale, del 26 settembre 2024, nuove informazioni sono state svelate sul prossimo Redmi Note 14 Pro+: ecco i dettagli ufficiali.

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo segnalato che Xiaomi ha stabilito la data di presentazione della nuova serie Redmi Note 14 in Cina, che come già accennato avverrà giusto il 26 settembre.

Oggi l’azienda cinese ha rilasciato ulteriori banner pubblicitari per evidenziare le novità del suo prossimo top serie Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro+ avrà una batteria enorme e utilizza un recentissimo chipset Snapdragon

Ci sono sostanzialmente due importanti novità che riguardano il modello più costoso della serie Note 14 di Redmi, ovvero il Pro Plus.

Da quello che ci ha fatto capire Xiaomi il prossimo smartphone monterà una grande batteria da 6200 mAh con tecnologia al silicio-carbonio che gli permette di mantenere dimensioni compatte e sottili nonostante la potenza.

Oltre a questo la società asiatica ha affermato che il Pro+ avrà il supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 90W.

L’altra notizia riguarda il chipset che sarà montato sul Pro+: si tratta del recentissimo chipset Snapdragon 7s Gen 3, un chipset di fascia media a basso consumo (processo produttivo a 4nm) ma con buone prestazioni generali, soprattutto nell’intelligenza artificiale.

Queste notizie si aggiungono a quelle precedenti che parlavano della resistenza alla polvere e alla sporcizia tramite certificazione IP68 e IP69K, e al fatto che il display utilizzerà la protezione Gorilla Glass Victus 2 per lo schermo.

Non ci resta che aspettare l’evento mediatico di Xiaomi per avere un quadro generale dello smartphone, anche se per la commercializzazione in Europa bisognerà aspettare ancora un po’.

Fonte: Via

