Redmi Note 14 Pro design svelato in anteprima

Svelato il design ufficioso del prossimo Redmi Note 14 Pro: ecco i dettagli che sono trapelati in anteprima.

La prossima generazione Redmi Note 14 di Xiaomi molto probabilmente farà il suo debutto ufficiale in Cina entro la fine di settembre 2024, per poi arrivare un paio di mesi dopo anche in Europa.

Oggi possiamo mostrarvi in anteprima il presunto design della versione 14 Pro.

Redmi Note 14 Pro svelato il presunto design ufficiale: riprende lo stile Xiaomi 14 Ultra

Da quello che possiamo vedere dall’immagine, Xiaomi anche per la sua fascia media ha deciso di applicare uno stile dell’isola fotografica posteriore che assomiglia a quello del suo top di gamma Xiaomi 14 Ultra.

A differenza di quest’ultimo, che ha un isola fotografica circolare, il Redmi Note 14 Pro avrà un’isola della fotocamera a forma di ellisse.

Di fatto è un netto distacco rispetto al design posteriore degli attuali Redmi Note 13 Pro, dove troviamo le fotocamere allineate orizzontalmente.

Dal punto di vista delle caratteristiche hardware, possiamo rifarci ad alcune voci di corridoio passate.

Il Redmi Note 14 Pro sulla carta dovrebbe montare una fotocamera principale da 50MP, abbinata ad altri due sensori che al momento però non sono stati ancora specificati.

Si vocifera che lo smartphone monterà il chipset Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm, e avrà un display AMOLED leggermente curvo ai bordi con una risoluzione nativa 1.5K.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Xiaomi, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

