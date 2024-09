Redmi Note 14 Pro e 14 Pro Plus ufficiali in Cina: le caratteristiche

Xiaomi ha ufficializzato in Cina i Redmi Note 14 Pro e 14 Pro Plus: queste sono le caratteristiche hardware che però potrebbero variare per le varianti vendute in Europa.

I più attenti al mondo Xiaomi sanno che l’azienda cinese prima presenta i suoi smartphone nel continente asiatico e poi con una seconda presentazione li commercializza in Europa (a volte anche con un brand diverso come Poco).

Oggi tocca ai Redmi Note 14 Pro e 14 Pro Plus: conosciamoli meglio.

Redmi Note 14 Pro e 14 Pro Plus queste sono le caratteristiche (per le versioni Cina)

Redmi Note 14 Pro Plus

Il top di gamma della nuova serie, la variante 14 Pro Plus si presenta con un Display Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione nativa 1.5K (2712 x 1220 pixel) a 12 bit con 68,7 miliardi di colori e copertura DCI-P3 al 100%.

Il pannello supporta lo standard HDR10+ e Dolby Vision, gode di una frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità di picco fino a 3000 nit.

Le dimensioni dello smartphone sono pari a 162.5 x 74.7 x 8.7 mm per 210,8 grammi.

Xiaomi punta sulla resistenza per questo smartphone: il pannello infatti gode della protezione Gorilla Glass Victus 2, come la scocca posteriore in vetro rifinita con vetro Gorilla Glass.

Il telefono inoltre è certificato IP68/IP69K, quindi resiste alle alte temperature, all’acqua fino ad 2 m di profondità e alla sporcizia/polvere in generale.

Inoltre lo smartphone migliora la protezione dei quattro angoli intorno al display contro gli urti e gli interni, grazie ad un rinforzo composto da un polimero, gomma e/o schiuma che assorbe l’energia degli impatti.

Basti pensare che l’agenzia di certificazione TÜV SÜD ha assegnato al Redmi Note 14 Pro+ una valutazione a 5 stelle nel test di caduta, condotto su un pavimento di marmo da un’altezza di 1,8 m.

Lo smartphone è disponibile nei colori Star Sand blue, Mirror Porcelain White e Midnight Black.

Come chipset lo smartphone monta lo Snapdragon 7s Gen 3 abbinato a 12 GB di RAM LPDDR4X o 16 GB di LPDDR5, e a 256 GB UFS 2.2 e 512 GB UFS 3.1: strano che Xiaomi utilizzi memorie diverse.

La multimedialità prevede l’aggiunta di un teleobbiettivo che mancava sulla serie precedente:

Principale OmniVision Light Hunter 800 da 50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.55″, 1.0µm, PDAF, OIS

Teleobbiettivo da 50 MP, f/2.0, 60mm, PDAF (50cm – ∞), zoom ottico 2.5x

Ultra Grandangolare da 8 MP, f/2.2, 120˚ , 1/4.0″, 1.12µm

Fotocamera selfie da 20 MP (OV20B)

Si possono registrare video in 4K, ci sono gli altoparlanti stereo ma pare che manchi il Jack da 3.5mm.

Altro punto forte dello smartphone è la batteria: è presente un unità da ben 6200 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 90W, certificata per funzionare a meglio per almeno 4 anni e resistere temperature fino a -20 gradi.

Redmi Note 14 Pro: le differenze con la versione Pro Plus

La variante non Plus gode dello stesso livello di protezione e certificazione già vista sul modello Pro Plus, e lo stesso display Amoled da 6.67 pollici ma ha alcune caratteristiche hardware meno pompate.

Lo smartphone si può acquistare nei colori Twilight Purple, Phantom Blue, Mirror Porcelain White e Midnight Black.

Il comparto fotografico risulta ridimensionato con l’assenza del teleobbiettivo e una fotocamera principale di livello minore:

Principale Sony LYT-600 da 50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.96″, 0.8µm, PDAF, OIS

Ultra grandangolare da 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4.0″, 1.12µm

Macro da 2 MP, f/2.4

Fotocamera selfie da 20 MP (OV20B)

Ci sono sempre gli altoparlanti stereo, manca il jack da 3.5mm, e si possono registrare video in 4K.

Cambia poi il processore sul modello non Plus: viene utilizzato il chipset Mediatek Dimensity 7300-Ultra con 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256/512 GB di storage UFS 2.2.

Come si può notare non vengono utilizzate per la versione con più ram e più memoria interna le tecnologie più veloci (LPDDR5 e UFS 4.0) viste sul modello Plus.

La batteria sul Redmi Note 14 Pro è più piccola: da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 45W.

Questo spiega lo spessore di 8.2mm e il peso complessivo di 190 grammi.

Connettività e sistema operativo: i dettagli in comune

Entrambi gli smartphone godono del:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6

Bluetooth 5.4

Porta ad infrarossi

Connessione 5G dual Sim con eSim

Impronta digitale sotto il display

Porta Usb Type C

Chipset NFC

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS

Come sistema operativo tutti e due gli smartphone partono con Android 14 e interfaccia Hyper OS.

Xiaomi promette almeno 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo (fino ad Android 17) e almeno 4/5 anni di supporto sicurezza.

Prezzi e disponibilità in Cina dei Redmi Note 14 Pro Plus e 14 Pro

Il Redmi Note 14 Pro ha un prezzo di listino a partire da 1400 Yuan (179 euro) e arriva a 1900 Yuan (242 euro) per la versione 12-512GB.

Invece il Modello Pro Plus parte da 1900 Yuan (243 euro) e arriva a 2300 Yuan (294 euro) per la versione con più memoria.

Ancora da conoscere la disponibilità e il prezzo in Europa.

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard