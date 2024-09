Redmi Note 14 Pro e Pro Plus: Xiaomi svela il design ufficiale

Xiaomi ha svelato le prime immagini pubblicitarie che mostrano il design ufficiale dei prossimi Redmi Note 14 Pro e 14 Pro Plus: ecco i dettagli.

Ci sono elevate probabilità che Xiaomi entro la fine di settembre di quest’anno sveli, almeno in Cina, la nuova serie di smartphone Redmi Note 14.

Oggi a conferma di ciò l’azienda cinese ha mostrato alcune immagini pubblicitarie che mostrano il design dei modelli Pro e Pro Plus

Redmi Note 14 Pro (Plus) ecco il design ufficiale in immagini pubblicitarie

Xiaomi ha mostrato le prime immagini ufficiali del prossimo Redmi Note 14 Pro Plus nella colorazione Mirror Porcelain White.

Dalle immagini possiamo notare che lo smartphone ha un display con bordi curvi ai lati, ed è presente il classico forellino in alto al centro dedicato alla fotocamera anteriore.

Posteriormente viene evidenziata la grande isola fotografica forma di ellisse con protezione in vetro per i tre sensori fotografici e il flash LED.

Si può notare che l’isola fotografica è rifinita con un anello esterno con un motivo texturizzato.

Dopo il modello Pro Plus, Xiaomi ha mostrato pure alcune immagini del Redmi Note 14 Pro in altre due colorazioni: Blue e Twilight Purple.

Anche il modello Pro non Plus si caratterizza per un display curvo ai bordi e la presenza del forellino dedicato alla fotocamera anteriore.

Ci sono però alcune differenze nella scocca posteriore per il modello non Plus: infatti l’isola fotografica a forma di ellisse adesso non ha più una protezione globale in vetro.

Si possono infatti notare gli anelli delle singole fotocamere e del flash led senza la cupola in vetro.

Da quello che è trapelato sia il Redmi Note 14 Pro che Pro Plus godranno di una protezione agli urti e all’impermeabilità, e pare che Xiaomi migliorerà il supporto software con più anni di aggiornamenti.

Per adesso non ci resta che aspettare il comunicato ufficiale dell’azienda cinese per conoscere tutti i dettagli finali.

Fonte: Via

