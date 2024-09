Redmi Note 14 Pro porta nuovi standard di protezione nella fascia media

Banner pubblicitari ufficiali di Xiaomi confermano la data di uscita dei nuovi Redmi Note 14 Pro insieme a nuovi standard di protezione contro acqua e sporcizia in generale.

Oggi abbiamo la conferma che Xiaomi presenterà al grande pubblico la nuova serie Redmi Note 14 entro la fine del mese, e alcune immagini pubblicitarie ci fanno capire che i modelli Pro punteranno su nuovi standard di protezione e resistenza.

Redmi Note 14 Pro data ufficiale di lancio e nuove certificazioni di protezione confermate

Ebbene la nuova serie degli smartphone Redmi Note 14 (Pro) sarà ufficializzata in Cina in data 26 settembre 2024, la stessa data di presentazione ufficiale dei prossimi Xiaomi 14T che arriveranno anche in Italia.

Oltre a confermare la data di presentazione e mostrare nuovamente il design degli smartphone, Xiaomi ha mostrato un nuovo banner pubblicitario che evidenzia i nuovi standard di protezione di questa serie di smartphone.

Da quello che si può leggere la serie avrà uno standard di protezione minimo IP66 e arriverà agli standard IP68 + IP69.

Questo significa che i modelli più costosi della serie, il 14 Pro e 14 Pro Plus potranno resistere ad un certo livello di immersione in acqua e una totale protezione dagli schizzi d’acqua, alla polvere e a temperature ambientali elevate (quest’ultima con IP69).

Oltre a questo un post sul sito di microblogging cinese Weibo conferma che la serie Note 14 di Redmi utilizzerà come protezione del display la tecnologia Gorilla Glass Victus 2.

Di fatto Xiaomi con questi nuovi smartphone imporrà sul mercato un nuovo livello di protezione sugli smartphone Android di fascia media e media-alta, che molto spesso (nei migliori dei casi) si fermano ad una certificazione IP64 o IP65.

Considerato che mancano solo 3 giorni alla presentazione ufficiale in Cina, non ci resta che aspettare per conoscere tutti i dettagli tecnici di questi nuovi smartphone.

Ovviamente per la commercializzazione in Europa le tempistiche saranno più lunghe.

