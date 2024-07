Questo potrebbe essere il chipset che Xiaomi deciderà di utilizzare sul prossimo Redmi Note 14 Pro+ il successore dell’attuale Redmi Note 13 Pro+: ecco i dettagli trapelati.

A settembre 2023 Xiaomi ha presentato la serie Redmi Note 13, e quindi non dovrebbero mancare molti giorni dal lancio della nuova serie Redmi Note 14, almeno in Cina.

Oggi abbiamo indiscrezioni sul chipset che sarà utilizzato sul modello 14 Pro+.

Redmi Note 14 Pro+ potrebbe utilizzare questo chipset Mediatek

Secondo i rumors il prossimo Redmi Note 14 Pro+, quindi il top di gamma della serie, monterà il chipset Mediatek Dimensity 7350, di fatto lo stesso chipset che debutterà prima con il Nothing Phone (2a) Plus.

Il Nothing Phone (2a) Plus debutterà il 31 luglio 2024 con questo chipset, ma come annunciato dall’azienda Nothing avrà un accordo di esclusività con Mediatek per un certo periodo di tempo.

Di fatto il Mediatek Dimensity 7350 dovrebbe essere un buon incremento prestazionale rispetto al Dimensity 7200 Ultra montato sul Redmi Note 13 Pro+.

L’informatore cinese Digital Chat Station ha anche affermato che il prossimo Note 14 Pro+ manterrà un pannello OLED con risoluzione nativa 1.5K con bordi curvi, e scanner per le impronte digitali sotto il display.

Il principale cambiamento potrebbe essere nel comparto fotografico.

Si parla infatti di un nuovo sensore fotografico principale da 50MP che dovrebbe sostituire l’attuale sensore da 200MP, e l’isola fotografica avrà un design ellittico che riprende quello già visto sui più recenti smartphone dell’azienda Honor.

Per contenere i costi di produzione però il Redmi Note 14 Pro+ manterrà una scocca in plastica, probabilmente con rifinitura in vetro sul posteriore.

Ovviamente considerato che mancano ancora diverse settimane dal lancio del prodotto, e Xiaomi non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

