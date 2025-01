Redmi Note 14, Redmi Watch 5 e Buds 6 Pro in Italia: la data ufficiale

Xiaomi ha svelata la data di lancio della prossima serie Redmi Note 14, dello smartwatch Redmi Watch 5 e delle TWS Redmi Buds 6 Pro: ecco i dettagli trapelati.

Dopo la loro presentazione ufficiale in Cina e in alcuni paesi asiatici, sappiamo finalmente quando Xiaomi presenterà anche in Italia la nuova serie di smartphone Redmi Note 14.

Insieme a loro sarà presentato pure lo smartwatch Redmi Watch 5 e le cuffie senza fili Redmi Buds 6 pro.

Redmi Note 14, Redmi Watch 5 e Redmi Buds 6 Pro: ecco la data ufficiale di lancio in Italia

Ebbene tutti questi prodotti saranno presentati da Xiaomi durante un evento mediatico che si terrà a Milano in data 14 gennaio 2025 alle ore 18.30 locali.

Sulla carta la serie Redmi Note 14 dovrebbe arrivare in Italia in tre versioni: Note 14 base, Note 14 Pro e Note 14 Pro Plus tutte con connettività mobile 5G.

Questi smartphone sono stati già ufficializzati in Cina, ma non sappiamo se avranno identiche specifiche hardware (a volte Xiaomi per le versioni Globali cambia qualcosa).

Il pagina informativa indica solo che il modello di punta avrà una fotocamera principale da 200MP con supporto all’intelligenza artificiale che permetterà anche di editare quest’ultime direttamente da smartphone.

Altro aspetto in comune nella serie dovrebbe essere la certificazione IP68, la protezione Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 e l’utilizzo di una struttura Armor di alta qualità che migliora la rigidità dell’intero dispositivo, garantendone la resistenza a cadute accidentali.

Come già detto oltre ai Redmi Note 14, la pagina dedicata dell’evento evidenzia l’arrivo degli indossabili Redmi Watch 5 e delle Redmi Buds 6 Pro.

Tutti e tre i dispositivi inizieranno la vendita ufficiale a partire dal 15 gennaio 2025 ore 15.00.

Sfortunatamente al momento Xiaomi non ha ancora diffuso i prezzi di vendita (o il prezzo promozionale early Bird) dei nuovi prodotti: bisognerà aspettare ancora 10 giorni per avere un quadro completo del tutto.

