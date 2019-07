Redmi Note 7 4+128GB prezzo scontato di 80 euro: a 162 euro con coupon

Torna a prezzo scontato lo smartphone di fascia media Xiaomi Redmi Note 7 da 4GB di ram e 128GB di memoria interna: ecco dove acquistarlo a 162 euro grazie al coupon.

Se puntate ad uno smartphone di fascia media e avete un budget di spesa sotto i 200 euro, ecco una possibilità d’acquisto valida.

Redmi Note 7 in offerta con coupon a 162 euro nella versione 4GB di ram e 128GB di rom

Molti recensori e forse nei forum o nelle chat di canali di tecnologia averete sicuramente sentito parlare del Redmi Note 7.

Ebbene il Redmi Note 7 Globale nella colorazione Nera, versione 4GB di ram e 128GB di memoria interna, può essere acquistato in offerta al prezzo di 162.00 euro (spedizione inclusa) tramite questo LINK ed utilizzando il codice COUPON GBNOTE7128.

Se vi piace la versione BLU, sempre dallo stesso link cambiando il colore potete utilizzare il codice Coupon GBN74128BLUE: il prezzo è di 164.70 euro.

La versione Nera è disponibile alla spedizione da 31 luglio 2019, mentre quella blu dal 6 agosto 2019 (controllate le date se cambiano).

Il codice coupon va applicato nella sezione Checkout del sito, la pagina prima del pagamento, come da esempio (per PC Desktop):

Per i più attenti si tratta di un offerta che vi permette di risparmiare 80 euro circa rispetto al prezzo ufficiale di Xiaomi Mi Italia, che è pari a 249.90 euro (salvo promozioni ufficiali).

Attenzione: l’offerta a coupon è a tempo a numero limitato, quindi chi prima arriva meglio alloggia!

La garanzia?

I due dispositivi sono identici lato software e hardware, cambia unicamente la garanzia.

Infatti il dispositivo venduto da Xiaomi Mi Italia ha garanzia nostrana di 2 anni, mentre quello in promozione ha garanzia Europa di 2 anni.

La garanzia Europa di 2 anni è garantita direttamente da Gearbest Italia che ha centri di assistenza in diversi paesi Europei: in caso di guasto non dovrete spedire indietro il dispositivo in Cina, quindi tempi di riparazione molto più veloci.

Come funziona la spedizione?

La spedizione come detto è già inclusa, e si chiama Italy Express (linea prioritaria da selezionare prima dell’acquisto) che garantisce la consegna dello smartphone in 10-20 giorni lavorativi con Corriere (tracciabile) e senza farvi pagare la dogana.

Cosa vuol dire che il Redmi Note 7 venduto è Globale?

Vuol dire che il dispositivo ha un software (rom) globale con IMEI Europa e bootloader non sbloccato (originale), ha il supporto al multi lingua (italiano compreso), ci sono tutti i servizi e il Play Store di Google, e lato hardware supporta la banda 20 LTE 4G.

Consigliamo per l’eventuale acquisto l’utilizzo di PayPal.

Se non conoscete in dettaglio il Redmi Note 7, queste sono le sue principali caratteristiche hardware e questo è il test sull’autonomia della batteria da ben 4000 mAH.