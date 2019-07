Redmi Note 7 colore Silver in arrivo; nuovo coupon con prezzo scontato

Xiaomi presenterà a breve una nuova colorazione Silver per il Redmi Note 7 che però sarà distribuita inizialmente solo in Cina; intanto nuovo coupon disponibile.

Per chi lo conosce bene, il Redmi Note 7 è uno smartphone android di fascia media che viene venduto da Xiaomi in diverse colorazioni ed è già disponibile in Italia.

Xiaomi presenterà presto un nuovo colore per il suo Redmi Note 7

Sembra però che l’azienda cinese abbia intenzione di rilasciare una nuova colorazione chiamata Silver che servirà sicuramente a mantenere alto l’interesse sul dispositivo.

Sembra che il colore Silver abbia una palette color argento ghiacciato, e al momento non sappiamo quale sarà effettivamente il suo nome commerciale.

Alcuni hanno già ipotizzato nomi come Tundra White, Polar Silver o Glacier Grey ovvero qualcosa che fa ricordare il ghiaccio e il freddo.

Per adesso non sappiamo quando effettivamente Xiaomi rilascerà questa nuova colorazione sul mercato cinese e se sarà disponibile anche su quello europeo (Italia compresa) in futuro.

Un offerta da considerare

Nel frattempo se siete interessati ad acquistare uno Xiaomi Redmi Note 7 e avete un budget di spesa limitato, sotto i 130 euro, vi segnaliamo una nuova interessante offerta tramite coupon.

Potete infatti acquistare il Redmi Note 7 da 3Gb di ram e 32GB di memoria interna, versione globale e colore nero, al prezzo di 121.72 euro (spedizioni incluse) utilizzando il codice coupon GBN7332BLACK e seguendo questo LINK.

Il codice coupon vi ricordo va applicato nella sezione checkout del sito Gearbest Italia, la sezione prima del pagamento effettivo (consigliamo sempre Paypal) come potete vedere dall’esempio qua sotto (sito web per Desktop).

Se avete un budget di spesa più elevato, poco meno di 150 euro, c’è pure la versione Globale da 4GB di ram e 64GB di memoria interna (colore nero o blu) disponibile a 148.57 euro (spedizione inclusa) seguendo questo LINK.

Attenzione: prezzo e disponibilità possono variare, controllate sempre.

Dettagli su Garanzia, spedizione e cosa significa versione globale?

Versione globale significa che il dispositivo ha IMEI Europa con supporto agli aggiornamenti OTA ufficiali, ha il supporto al multilingua (italiano compreso), ci sono i servizi Google, il Google Play Store, c’è la banda 20 LTE 4G.

La garanzia è di due anni europea presso i centri assistenza Gearbest Italia: non dovrete rispedire il dispositivo in Cina per l’eventuale riparazione (con risparmio di tempo e/o denaro).

La spedizione che selezionate (già compresa nel prezzo) si chiama Linea Prioritaria (Italia registrato) che vi permette di avere a casa il telefono in 10-20 giorni lavorativi (dalla data di spedizione) tramite corriere e non vi fa pagare la dogana.

In poche parole questo Redmi Note 7 è uguale in tutto e per tutto a quello venduto ufficialmente in Italia, cambia solo la garanzia da Italia ad Europa di 2 anni.