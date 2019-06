Redmi Note 7 tornano i prezzi ai minimi storici: da 125 euro (aggiornato)

Tornano le offerte lampo con un prezzo al minimo storico per il Redmi Note 7, lo smartphone Android di Xiaomi considerato al momento un best buy.

Con l’arrivo del caldo, arrivano anche le offerte hot del noto rivenditore cinese Gearbest Italia.

Oggi infatti vi segnaliamo che il Redmi Note 7 tocca un nuovo minimo storico per la versione da 3GB di ram e 32GB di memoria interna.

Redmi Note 7 il best buy di fascia medio-bassa di Xiaomi nuovi prezzi al minimo storico (aggiornati)

Infatti potete acquistare il Redmi Note 7 Globale, colore nero, come detto da 3GB+32GB al prezzo di 125.58 euro (spedizione inclusa) seguendo questo LINK (spedizioni dal 3 luglio 2019, ma attenzione potrebbe variare).

E’ uno sconto che supera i 40-50 euro rispetto al prezzo ufficiale di vendita in Italia che è pari a 179.90 euro: in termini percentuali si tratta di uno sconto vicino al 25-30%.

Da segnalare pure la versione 4GB di ram e 64GB di memoria interna può essere acquistata al prezzo di 146.21 euro (spedizione inclusa) seguendo questo LINK (spedizioni dal 26 giugno 2019).

Il risparmio è di oltre 40 euro rispetto al prezzo di listino proposto dall’azienda cinese in Italia.

Infine troviamo la variante con 4GB di ram e 128GB di memoria interna, nella colorazione nera, che può essere acquistata a 166.84 euro (spedizione inclusa) seguendo quest’altro LINK (spedizioni dal 1 luglio 2019 che al momento è quella da considerarsi come Best BUY).

In quest’ultimo caso si risparmiano oltre 80 euro rispetto al prezzo ufficiale di Xiaomi Italia.

N.B Ovviamente vi ricordiamo nuovamente che disponibilità e prezzi potrebbero variare.

Alcuni dettagli da conoscere e considerare

Tutte queste offerte hanno tempo limitato, pezzi limitati e il tempistiche di spedizioni oltre al prezzo potrebbero variare nei prossimi giorni.

I Redmi Note 7 venduti da Gearbest sono tutti Globali (rom ufficiale per l’Europa, banda 20 LTE 4G, multilingua, servizi Google, aggiornamenti OTA) e godono di 2 anni di garanzia Europa (assistenza presso centro in Europa e non in Cina).

La spedizione utilizzata e da selezionare è Italy Express (linea prioritaria), che vi consegna il bene tramite corriere in 10-20 giorni lavorativi e non vi fa pagare la dogana (spedizione da HK o Cina).

Tenetevi sempre aggiornati sulle nuove offerte.