Redmi Note 8 Globale 4GB + 64GB al prezzo di 182 euro (nero, bianco e blu) in anteprima

Acquistabile in anteprima assoluta il Redmi Note 8 Globale da 4GB di ram e 64GB di memoria interna al prezzo di 182 euro spedizione inclusa: colori nero, bianco e blu.

Xiaomi ha presentato qualche settimana fa in Cina due nuovi smartphone della serie Redmi: il Note 8 e il Note 8 Pro.

Al momento in Italia è disponibile all’acquisto solamente il Redmi Note 8 Pro, mentre la versione Note 8 normale non è ancora arrivata.

Redmi Note 8 Globale disponibile all’acquisto nelle tre colorazioni disponibili: ecco il prezzo

Per chi vuole acquistare un telefonino in anteprima assoluta nel nostro paese, una versione migliorata dell’attuale Redmi Note 7, e spendere qualcosina in meno ecco le l’offerta.

Il Redmi Note 8 Globale con 4GB di ram e 64GB di memoria interna, nella colorazione nera, blu o bianca, può essere acquistato al prezzo di 182 euro (spedizione inclusa) seguendo questo LINK.

Considerato che il Redmi Note 7, con hardware inferiore rispetto al nuovo modello, in Italia costa di listino 199,99 euro con 64GB di memoria interna, anche se siamo giusto agli inizi il Note 8 può valerne la pena se siete dei curiosi e lo volete provare prima degli altri.

Va sottolineato che il Redmi Note 8 bianco ha data di spedizione dal 27 settembre 2019, mentre la colorazione Nera e Blu a partire dal 3 ottobre 2019.

Cosa vuol dire Globale? Le spedizioni e la garanzia?

Tutti i dispositivi in questione sono Globali, ovvero hanno rom con IMEI Europa, godono degli aggiornamenti OTA ufficiali, hanno i servizi Google e le applicazioni Google (play store) già installati, il caricabatteria ha presa EU, c’è la banda 20 LTE 4G e il supporto al multilingua (italiano compreso).

Cambia sostanzialmente la garanzia, che da ITALIA passa a EUROPA di 2 anni garantita direttamente da GearBest Italia presso i suoi centri assistenza nel vecchi continente.

In caso di guasto quindi lo smartphone non deve essere rispedito in Cina, ma in Europa con risparmio enorme di tempo e denaro.

La spedizione utilizzata, da selezionare, è la linea prioritaria (Italy Express) che garantisce la consegna del bene in 15-25 giorni lavorativi tramite corriere e non vi fa pagare la dogana (spedizione da Cina o HK).

Le altre soluzioni, come DHL ci mettono meno tempo ma costano di più e vi fanno pagare i dazi doganali.

Quali sono le principali caratteristiche in meglio del Redmi Note 8 rispetto al Redmi Note 7?

Il display rimane lo stesso: LCD IPS da 6.3 pollici e risoluzione FHD+.

Cambia il processore che dallo Snapdragon 660 passa allo Snapdragon 665 (processo produttivo migliore, meno consumi, GPU più potente).

Novità le trovate pure nel comparto multimediale.

Infatti il Redmi Note 8 ha una quadrupla fotocamera posteriore: sensore principale da 48MP, sensore grandangolare da 8MP, sensore da 2MP per le macro e sensore da 2MP per gli effetti di profondità.

Il telefono può registrare video in formato ULTRA HD 4K a 30 fps, e in super slow motion a 960 fps a 720 pixel.

Rimane la stessa fotocamera anteriore da 13MP, stesso livello di connettività (wifi Ac dual band, Bluetooth 5.0, radio fm, porta ad infrarossi, porta usb type c) e scanner per le impronte digitali sulla scocca posteriore.

C’è sempre la stessa batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 4000 mAh.

In sostanza questo Redmi Note 8 risulta essere un po’ più performante e con una multimedialità migliorata rispetto al suo predecessore.