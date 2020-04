Redmi Note 8 Nero 4+64GB a 129 euro per lo Xiaomi Mi Fan Festival 2020

Durante lo Xiaomi Mi Festival 2020 potete acquistare il Redmi Note 8 Pro da 4GB di ram e 64GB di rom al prezzo di 129 euro (spedito) grazie al nuovo codice coupon.

A partire dal primo aprile 2020 inizierà lo Xiaomi MI Fan Festival 2020 sul sito Gearbest Italia, e ci saranno ovviamente interessanti sconti e promozioni su vari dispositivi dell’azienda Cinese.

Potete farvi un idea della promozione (che prevede l’arrivo dei nuovi Redmi Note 9S, di codici Coupon generici, PC portatili, accessori per smartphone scontati con coupon eccetera) da questo LINK.

Xiaomi Mi Fan Festival su Gearbest Italia: in super promo il Redmi Note 8 Nero da 4+64GB a soli 129 euro con coupon

Se invece volete puntare subito su uno smartphone android di fascia media ma con un prezzo da dispositivo “economico” vi segnalo l’offerta sul Redmi Note 8 Nero.

Potete infatti acquistare il Redmi Note 8 Globale colore Nero da 4GB di ram e 64GB di memoria interna al prezzo super ribassato di soli 129 euro (spedito) utilizzando il codice coupon GBMIFANN864 e seguendo questo LINK.

A 10 euro in più, circa 139 euro è disponibile pure la versione BLU 4+64GB utilizzando il codice coupon GBMIFANN864B

Il dispositivo colore NERO sarà disponibile alla spedizione a partire dal 3-4 aprile 2020, mentre il BLU dal 7-15 aprile 2020 (controllate sempre le date!); la consegna è prevista i 10-18 giorni lavorativi tramite spedizione Eu-Express.

Non dimenticatevi pure le ultime offerte sugli Xiaomi MI Note 10 acquistabili a 388 euro (spediti) o i Redmi Note 8 Pro da 188 euro (spediti versione 64-128 disponibile).

Il codice coupon va applicato nella sezione Checkout del sito Gearbest Italia, la pagina appena prima quella del pagamento come da esempio PC Desktop:

Nella versione Mobile (pagina Checkout se vi siete registrati sul sito, o guest senza registrazione dopo aver inserito i dati personali), dovete spuntare la sezione inserisci Coupon e inserire i codici per ottenere lo sconto prima di procedere al pagamento.

Come sempre ricordiamo che i codici coupon sono a numero e tempo limitato: chi prima li utilizza meglio alloggia (attenzione:il prezzo potrebbe variare nel corso del tempo).

Parliamo della spedizione, cosa significa Globale e la garanzia

La spedizione Eu-Express (linea prioritaria da selezionare) vi consegna il bene a casa tramite corriere e non vi fa pagare la dogana (spedizione HK-Cina).

Lo smartphone Redmi Note 8 in questione è Globale, ovvero ha rom Europea, gode degli aggiornamenti OTA ufficiali, ha la banda 20 LTE 4G, ci sono i servizi Google, c’è il supporto al multilingua.

Gli smartphone in questione sono tutti garantiti da Gearbest con 2 anni di garanzia europa: questo significa che in caso di guasto lo smartphone non va rispedito in Cina ma presso un centro assistenza europeo.

Questo vi farà risparmiare molto tempo e denaro.