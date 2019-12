Redmi Note 8 Pro 6+128GB: prezzo 189 euro con Coupon dicembre 2019

Vi segnaliamo l’offerta tramite codice coupon di dicembre 2019 del Redmi Note 8 Pro da 6GB di ram e 128GB di rom, colore nero o blu, al prezzo di 189 euro: i dettagli.

Se siete conoscete abbastanza il mondo Xiaomi sapete che da qualche settimana è disponibile all’acquisto in Italia il Redmi Note 8 Pro, il primo camera-phone con fotocamera principale da 64MP.

I prezzi ufficiali sullo store Xiaomi Mi Italia sono di 259.99 euro per la versione 6-64GB e di 299,90 euro per quella con 128GB di memoria interna.

Redmi Note 8 Pro 6+128GB colore nero: in offerta con codice coupon di dicembre al prezzo di 189 euro

Aggiornamento del 11 dicembre 2019: le offerte valide con coupon dicembre 2019 sulla versione Colore BLU.

Il Redmi Note 8 Pro Globale 6+128GB colore BLU si può acquistare a 189.27 euro circa seguendo il precedente LINK e utilizzando il codice coupon GBNOTE8P7 utilizzando questo LINK (selezionate il colore prima dell’acquisto:P).

Le spedizioni del colore BLU iniziano dal 11-14 dicembre 2019.

Il Redmi Note 8 Pro 6+128GB colore Verde Smeraldo può essere acquistato al prezzo di 189.27 euro utilizzando il codice coupon GBNOTE8P4 con spedizioni dal 27-30 novembre 2019. (controllate sempre la data).

Vi segnaliamo che il Redmi Note 8 Pro Globale da 6GB di ram e 128GB di rom, colore Nero, può essere acquistato seguendo questo LINK e utilizzando il codice coupon GBNOTE8P2 (colore Nero): il prezzo è di 187.71 euro spedito.

Il coupon va utilizzato nella pagina check-out del sito Gearbest Italia, quella prima del pagamento, come da esempio PC Desktop (il prezzo nell’immagine potrebbe non essere aggiornato):

Fine aggiornamento del 11 dicembre 2019.

Se facciamo due conti è uno sconto effettivo sul prezzo ufficiale di vendita in Italia di oltre 110 euro, quindi di circa un 30% sul prezzo totale.

Il codice coupon va applicato nella sezione Check-out del sito Gearbest Italia, la pagina prima del pagamento (utilizzate paypal se l’avete).

Nella versione Mobile (pagina Checkout se vi siete registrati sul sito, o guest senza registrazione dopo aver inserito i dati personali), dovete spuntare la sezione inserisci Coupon e inserire i codici per ottenere lo sconto prima di procedere al pagamento.

Come sempre ricordiamo che i codici coupon sono a numero e tempo limitato: chi prima li utilizza meglio alloggia trattandosi di un’offerta Black Friday (il prezzo potrebbe variare nel corso del tempo).

Non conoscete il Redmi Note 8 Pro? Queste sono le sue caratteristiche principali, questo è il test dell’autonomia della sua potente batteria da 4500 mAh.

Informazioni su Spedizione, Garanzia e Rom Globale

Le spedizioni iniziano a partire dal 27 novembre 2019 (da HK) quindi va selezionata la spedizione EU o Italy Express che consegna il bene in 15-25 giorni lavorativi tramite corriere e non vi fa pagare le spese doganali.

Non selezionate le spedizioni DHL o alternative: pagherete la dogana.

La garanzia è fornita direttamente dal sito Gearbest Italia ed è di 2 anni Europa: questo significa che in caso di guasto il telefono va spedito in un centro assistenza in Europa e non in Cina (risparmierete tanto tempo).

La Rom è Globale, ovvero è la stessa utilizzata sugli smartphone venduti in Italia.

Ha il supporto al multilingua, gode degli aggiornamenti automatici OTA ufficiali, ha i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è la banda 20 LTE 4G.

In sostanza questo Redmi Note 8 Pro è uguale a quello acquistabile in Italia: cambia solo la garanzia.

Per altre offerte su dispositivi Xiaomi o altri vi consigliamo di controllare ogni tanto la nostra sezione Offerte.