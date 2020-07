Redmi Note 8 Pro Globale riceve l’aggiornamento MIUI 12 Stabile (si parte dai Beta Tester)

Xiaomi ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento all’interfaccia MIUI 12 Stabile per il Redmi Note 8 Pro Globale: si parte dai beta tester!

Ottime notizie per tutti coloro che hanno acquistato uno degli smartphone più popolari di Xiaomi del 2019 ed inizio 2020.

Stiamo ovviamente parlando del Redmi Note 8 Pro.

Redmi Note 8 Pro inizia a ricevere l’aggiornamento MIUI 12 Globale e finale: si parte dai beta tester

Oggi abbiamo avuto conferma che l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare, al momento solo ai beta tester, la versione finale e stabile dell’aggiornamento all’interfaccia MIUI 12 Globale.

Più nello specifico i beta tester stanno ricevendo l’ultimo aggiornamento con firmware seriale/build MIUI 12.0.0.4 QGGMIXM tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il firmware in questione, basato ovviamente su Android 10, ha un peso di circa 632 megabyte.

Non sappiamo quando effettivamente Xiaomi rilascerà la versione MIUI 12 Globale per tutti i Redmi Note 8 pro che non hanno partecipato alla beta pubblica.

Potrebbero passare ancora alcune settimane, per controlli aggiuntivi, prima del rilascio ufficiale a livello internazionale.

Per adesso vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro Note 8 Pro.

Tutti coloro che non sanno ancora quali sono le principali novità della MIUI 12, vi ricordiamo nuove funzionalità come:

la modalità scura 2.0;

miglioramenti per la sicurezza e la privacy;

nuove funzionalità per la fotocamera;

nuove animazioni di sistema;

i nuovi wallpaper animati durante lo sblocco del telefono;

nuova interfaccia grafica;

eccetera.

Quando avremo maggiori informazioni sul rilascio della MIUI 12 per il Redmi Note 8 Pro in Italia ve lo faremo sapere!

Fonte: Via