Redmi Note 8 (Pro) il dopo Redmi Note 7 arriva il 29 agosto con un nuovo chipset

Xiaomi presenterà ufficialmente in data 29 agosto 2019 il nuovo Redmi Note 8 (pro) in Cina: sembra che l’azienda utilizzerà un nuovo chipset.

All’inizio di questo mese Xiaomi aveva confermato che stava lavorando ad un nuovo dispositivo della serie Redmi che avrebbe utilizzato un sensore fotografico da 64MP.

Redmi Note 8 (Pro) confermato in Cina: la data ufficiale e altre notizie

Oggi la società asiatica ha confermato ufficialmente, tramite una locandina pubblicitaria, che questo dispositivo sarà chiamato Redmi Note 8 (Pro) e sarà annunciato in Cina in data 29 agosto 2019.

Dall’immagine pubblicitaria possiamo vedere chiaramente che sulla scocca posteriore si trovano tre sensori fotografici allineati verticalmente e un quarto sensore appena alla loro destra.

Sopra il quarto sensore fotografico troviamo il classico flash LED.

Sotto invece i tre sensori fotografici troviamo il classico scanner per le impronte digitali, quindi questo Note 8 (Pro) non utilizzerà sensori sotto il display.

Sulla carta il Redmi Note 8 Pro avrà il sensore principale da 64MP, mentre il Redmi Note 8 potrebbe accontentarsi del sensore da 48MP già visto e utilizzato sul Redmi Note 7.

Oltre al comparto fotografico Xiaomi implementerà un ulteriore novità dal punto di vista hardware.

Di recente molti dispositivi di fascia media o alta dell’azienda cinese utilizzano quasi sempre chipset Snapdragon di Qualcom.

Invece sul Redmi Note 8 Pro (non sappiamo se sarà lo stesso per il Note 8 normale) Xiaomi utilizzerà il recente chipset Helio G90/G90T di MediaTek.

Quest’ultima notizia è stata annunciata dalla stessa Mediatek, quindi è da considerarsi ufficiale al 100%.

Considerato che mancano pochi giorni dall’annuncio ufficiale del prodotto in Cina, non ci resta che aspettare per avere tutte le informazioni al riguardo.