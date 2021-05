Redmi Note 8 Pro 6-128GB: prezzo 133 euro spedito con Coupon

Vi segnaliamo l’offerta con coupon di maggio 2021 del Redmi Note 8 Pro 6-128GB, in alcune colorazioni, con prezzo a 133 euro spedizione inclusa: ecco i dettagli.

Se conoscete abbastanza il mondo Xiaomi, sapete che il Redmi Note 8 Pro è stato il primo camera-phone dell’azienda cinese con fotocamera principale da 64MP.

Redmi Note 8 Pro da 6-128 GB vari colori: prezzo in offerta con coupon maggio 2021

Aggiornamento del 20 maggio 2021: torna in offertala versione 6-128GB in quattro colori disponibili con prezzo che scende con il nuovo coupon

Il Note 8 Pro Globale 6-128GB nei colori blu, nero, bianco e verde si può acquistare al prezzo di 133,60 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon BGITnote8P e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione Sconti/buoni nella pagina checkout del sito Banggood come da esempio per PC Desktop:

Le spedizioni delle versioni 6-128GB nei colori blu e nero, bianco e verde sono disponibili in 24 ore dal pagamento dell’ordine: controllate sempre la disponibilità!

Non conoscete il Redmi Note 8 Pro? Queste sono le sue caratteristiche principali, questo è il test dell’autonomia della sua potente batteria da 4500 mAh.

Informazioni su Spedizione, Garanzia e Rom Globale

Per le spedizioni va selezionata la spedizione EU Priority Line che consegna il bene in 15-20 giorni lavorativi tramite corriere e non vi fa pagare le spese doganali (spedizione da HK).

Per quanto riguarda la garanzia Banggood offre 1 anno di garanzia personale, ma tutti gli smartphone Globali di Xiaomi da qualche settimana godono di 2 anni di garanzia Europa Ufficiale direttamente dal produttore cinese.

La Rom è Globale, ovvero è la stessa utilizzata sugli smartphone venduti in Italia.

Ha il supporto al multilingua, gode degli aggiornamenti automatici OTA ufficiali, ha i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è la banda 20 LTE 4G.

In sostanza questo Redmi Note 8 Pro è uguale a quello acquistabile in Italia: cambia solo la garanzia da Italia ad Europa.