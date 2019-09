Redmi Note 8 Pro prezzo per l’Europa già svelato?

Nuovi rumors svelano il presunto prezzo di vendita di lancio dello Xiaomi Redmi Note 8 Pro in Europa nelle due varianti di memoria disponibili.

Molti di voi sapranno già che Xiaomi ha presentato qualche settimana fa in Cina il suo nuovo Redmi Note 8 Pro e il Redmi Note 8.

I due dispositivi non sono ancora disponibili alla commercializzazione in Europa, ma pare che sia ormai questione di pochi giorni.

Redmi Note 8 Pro: questi potrebbero essere i prezzi ufficiali in Europa

Sul web infatti sono comparse le prime informazioni ufficiose carpite direttamente da alcuni rivenditori europei che hanno già inserito il Redmi Note 8 Pro nel loro listino prodotti.

Da quello che è trapelato si evince che la versione con 6GB di ram e 64GB di memoria interna in Europa dovrebbe avere un prezzo di listino di 259 euro.

Se invece siete interessati alla versione con 128GB di memoria interna il prezzo dovrebbe lievitare di 30 euro e assestarsi a 289 euro.

Non sono prezzi ancora ufficiali quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Al momento possiamo dire, considerate le informazioni del momento, che i due dispositivi hanno un prezzo sulla carta buono e in linea con i prezzi svelati per i precedenti Redmi Note 7.

Per esempio il Redmi Note 7 da 4GB di ram e 64GB di ram costa in Italia 199 euro, quindi 60 euro in meno rispetto al Redmi Note 8 Pro 6+64GB che è di fascia superiore come hardware.

Non ci cresta quindi che aspettare una comunicazione ufficiale da parte di Xiaomi Italia, o Spagna, per avere un idea più chiara e certa sull’effettivo prezzo nel nostro paese.

Vi ricordo che da poco in Europa ha debuttato pure lo Xiaomi Mi 9 Lite, che molto presto sarà disponibile all’acquisto anche in Italia.

Fonte: Via Twitter