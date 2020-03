Redmi Note 8 Pro prime prove di Android 10 Globale finale al di fuori della Cina

Diffuso il primo aggiornamento finale ad Android 10 per il Redmi Note 8 Pro Globale al di fuori della Cina: al momento però non è disponibile al download in Italia.

Lo smartphone di fascia media Redmi Note 8 Pro in Cina è stato aggiornato qualche tempo fa ad Android 10 con interfaccia personalizzata MIUI 11.

Sfortunatamente nel resto del mondo, compresa l’Italia lo smartphone è ancora fermo alla versione software basata su Android Pie 9.0 e Xiaomi non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale sulla data di rilascio.

Redmi Note 8 Pro Globale: iniziato l’aggiornamento ad Android 10 al di fuori della Cina?

Oggi abbiamo però individuato sul web alcuni feedback positivi sul fatto che l’aggiornamento ad Android 10 finale per la versione Globale del Redmi Note 8 Pro sia ormai pronta.

Infatti sembra che l’azienda cinese abbia iniziato il rilascio della nuova versione software globale in alcuni paesi come Pakistan, Russia e India.

Il nuovo firmware basato su Android 10 e interfaccia MIUI 11 avrebbe seriale/build v.11.0.2.0.QGGEUXM (il seriale dovrebbe cambiare da paese a paese) ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il peso dell’aggiornamento firmware è di circa 1.9GB, e oltre al passaggio da Android Pie 9.0 ad Android 10 comprende pure le nuove patch di sicurezza rilasciate da Google a febbraio 2020.

Non è ancora chiaro quando effettivamente Xiaomi deciderà di rilasciare l’aggiornamento finale alla versione 10 del sistema operativo di Google anche nel resto dell’Europa, compresa l’Italia.

Potrebbero volerci ancora alcune settimane, o forse qualcosa di meno: questo non lo sappiamo proprio.

Ci sono ancora dubbi sulle tempistiche di alcuni aggiornamenti dovuti al problema del CoronaVirus in Cina, che per esempio hanno ritardato il rilascio di Android 10 per lo Xiaomi Mi A3.

Per adesso non possiamo che consigliarvi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro Redmi Note 8 Pro, nella speranza che l’aggiornamento arrivi prima o poi.